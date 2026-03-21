Mayra Medina, cubana en Canarias: "La situación en Cuba está peor que nunca"

Mayra Medina nació en Gibara, la Villa Blanca de los Cangrejos, en Holguín, pero lleva dos décadas en Canarias. Es licenciada en Lengua y Literatura Inglesa. Su padre, un ferviente revolucionario que combatió junto a Fidel y Raúl Castro, fue jefe de obras marítimas del turismo, encargándose de los centros de ocio en el mar.

Durante su etapa universitaria, Mayra Medina vivió la crudeza del ‘Periodo Especial’, una profunda crisis económica iniciada en 1990-1991, provocada por la disolución de la Unión Soviética, principal socio comercial de la isla. Se caracterizó por una severa escasez de alimentos, combustible y medicinas.

Chivatear sobre los turistas

Después empezó a trabajar para el Ministerio de Turismo, donde desempeñó funciones como representante de turoperadores, encargándose de agencias españolas e inglesas.

Pero toda cara tiene su envés. En ese empleo «maravilloso», recuerda, tenía paralelamente la obligación de «chivatear» diariamente a la Seguridad del Estado sobre cualquier turista que hablara mal del sistema comunista o de Fidel Castro. Ella misma vivía bajo el control de una vecina que vigilaba qué comía o quién la visitaba por orden del Gobierno.

Vecindario, en Gran Canaria

Al final decidió irse de Cuba, una tarea que resultó harto difícil y, tras pasar por Alemania, por casualidades de la vida terminó en Vecindario, Gran Canaria, en septiembre de 2005. Desde entonces trabaja en la isla y, a los dos años, se casó. Como ella dice: es canaria.

Desde su salida de Cuba ha mandado dinero, paquetes, y ha viajado en distintas ocasiones llevando todo lo que puede para ayudar a su familia y a la gente de su pueblo. A quien sea.

Ley de Memoria Histórica

Mayra además colabora activamente ayudando a cubanos descendientes de canarios a obtener la documentación necesaria para tramitar la nacionalidad bajo la Ley de Memoria Histórica. Solicita documentos, como fes de bautismo o certificados de nacimiento, en parroquias y registros civiles en lugares como Tenerife, Gáldar y otros pueblos de Canarias.

Regreso a Cuba

Esta vez Mayra Medina viajó a Cuba el 25 de diciembre, un mes antes del bloqueo total de Donald Trump al combustible, y regresó a principios de marzo.

Volvió para cuidar a su madre, afectada por una isquemia y por el virus del chikungunya, transmitido por un mosquito, que afectó al 80% de la población.

La situación que se encontró en Cuba fue «peor que nunca»: un país sumido en el caos, y en el que la corrupción se nota en cada esquina.

Corrupción

A su juicio, en Cuba la corrupción es sistémica y nace de la necesidad, porque la mayoría de los salarios son de apenas cinco dólares al mes. Para Mayra, el discurso oficial sobre el bloqueo estadounidense «no existe» de la manera en que el régimen lo cuenta, sino que es una narrativa utilizada por el Gobierno para justificar las carencias mientras las élites mantienen sus privilegios. Expone, por ejemplo, que el dinero entra a la isla sin problemas si hay contactos, y que quien tiene dólares puede comprar productos de todo tipo, mientras la población se desangra.

«Mi tía murió porque no llegó la ambulancia: no había combustible para llevarla al hospital»

Uno de los episodios más desgarradores allí fue la muerte de su tía, quien falleció porque no llegó la ambulancia al carecer de combustible para socorrerla a tiempo, terminando en un entierro marcado por la precariedad: un féretro que era una caja de cartón, similar a los envoltorios de las neveras, y un traslado al cementerio en un triciclo eléctrico ante la ausencia total de coches fúnebres.

Basura amontonada

Al llegar a Cuba se encontró que en barrios importantes de La Habana, como Playa (donde están las embajadas), la acumulación de desechos es tal que los vecinos queman la basura en plena calle para evitar las plagas, y en forma de protesta. Los precios suben diariamente, faltan alimentos y medicamentos.

Raulito, 'el cangrejo'

Y mientras el pueblo vive en tinieblas por los apagones, se dice que «Raulito», apodado el Cangrejo, nieto de Raúl Castro, tiene una casa en Gibara, a pie de mar. Mayra descubrió casualmente que el único sitio con internet fluido en todo el pueblo era frente a esa mansión.

La odisea de un retorno

El viaje de retorno a España se convirtió en una odisea. Su pasaporte cubano estaba vencido y, para poder viajar para cuidar a su madre, solicitó un permiso especial de tránsito. Una vez en Cuba inició el trámite de renovación del pasaporte cubano, que nunca llegó a su provincia debido a la falta de combustible.

El día de su regreso, el 12 de febrero, las autoridades de inmigración le impidieron embarcar por no disponer del pasaporte físico, pese a tener constancia de que ya estaba confeccionado y a presentar informes médicos -es paciente oncológica-, así como su pasaporte español.

Consulado español

Denuncia que el Consulado español no intervino para ayudarla, incluso después de que su marido Fran enviara, junto a sus amistades, numerosos correos desde Canarias solicitando asistencia humanitaria para Mayra como paciente oncológica y que la dejaran salir.

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En La Habana permaneció 17 días, sin poder tomarse la medicación, y recorrer día tras día la oficina de atención al ciudadano del país, hasta que finalmente, por la insistencia, le concedieron el nuevo pasaporte «por razones humanitarias». Ahora solo espera que haya una profunda reforma en el país al que ama.