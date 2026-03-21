Rachas de hasta 90 km/h este domingo en Canarias por la borrasca Therese: aviso por viento fuerte y lluvias
Las islas de Gran Canaria y Tenerife registrarán las precipitaciones más intensas, con cielos nubosos y lluvias persistentes, mientras que en el resto de las islas habrá chubascos ocasionales
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este domingo en Canarias rachas muy fuertes de viento del suroeste y precipitaciones fuertes y persistentes en las islas de mayor relieve, especialmente en medianías y vertientes orientadas al sur y oeste. La borrasca Therese seguirá presente.
En esas zonas se esperan cielos nubosos o cubiertos con lluvias continuas, que podrán ser localmente fuertes, con posibles tormentas y granizo menudo. En el resto de vertientes las precipitaciones serán más ocasionales y menos probables.
El viento del suroeste soplará moderado a fuerte, con rachas que pueden superar los 90 km/h en cumbres expuestas y zonas a sotavento.
En el mar habrá viento fuerza 6 o 7, amainando al final del día a 4 a 6, con mar gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada y mar de fondo del oeste de 1 a 3 metros, con aguaceros y tormentas.
Lanzarote
Intervalos nubosos con probables chubascos intermitentes, que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas muy fuertes durante la madrugada.
- Temperaturas: Arrecife: 17 / 22 °C
Fuerteventura
Intervalos nubosos con probables chubascos intermitentes. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas muy fuertes durante la madrugada.
- Temperaturas: Puerto del Rosario: 17 / 22 °C
Gran Canaria
En el suroeste, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en medianías, con posibilidad de tormentas aisladas al final del día. En el resto de la isla, intervalos nubosos con lluvias ocasionales. Viento del suroeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, con probables rachas muy fuertes en cumbres y durante la madrugada.
- Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 23 °C
Tenerife
En el suroeste, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en medianías, con posibles tormentas durante la madrugada y al final del día. En el resto, intervalos nubosos con lluvias ocasionales.Temperaturas con pocos cambios, con posibles heladas débiles en zonas altas. Viento del suroeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. En cumbres centrales se esperan rachas que pueden superar los 90 km/h.
Temperaturas:
- Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C
La Gomera
Intervalos nubosos con mayor nubosidad en el suroeste. Chubascos ocasionales, que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Viento del oeste a suroeste con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste durante la madrugada.
Temperaturas:
- San Sebastián de La Gomera: 17 / 21 °C
La Palma
Predominio de cielos nubosos con probables chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas aisladas. Temperaturas con pocos cambios, con posibles heladas débiles en zonas altas. Viento del oeste a suroeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, con rachas muy fuertes en cumbres y medianías a sotavento durante la madrugada.
- Temperaturas: Santa Cruz de La Palma: 15 / 21 °C
El Hierro
Intervalos nubosos con mayor nubosidad en el suroeste. Chubascos ocasionales, que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Viento del oeste a suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste durante la madrugada.
- Temperaturas: Valverde: 12 / 16 °C
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