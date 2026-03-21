La radio escolar impulsa el aprendizaje: más de 200 docentes canarios se unen al proyecto educativo

Aythami Machín, de nueve años, la semana pasada quería ser matrón. Así lo contó durante la celebración del décimo aniversario de De Palique, tu radio en la calle, un espacio que se caracteriza por generar encuentros entre radios profesionales y radios escolares. Hoy afirma que quiere ser periodista deportivo y salir en televisión. Igual, entrado abril, querrá ir a la luna y ser astronauta, pero en este momento parece estar encantado delante del micrófono de la radio escolar del CEIP Mesa y López.

No es el único. En el mismo colegio, Alia Ojeda, de 11 años, descarta el periodismo; Moira Hernández, de 10, quiere estudiar química; y Adrián Santa María, de 9, será veterinario. Vocaciones distintas, pero una coincidencia: todos están de acuerdo en que la radio que su escuela ha incorporado «es muy divertida».

Lo que ocurre en este y otros muchos centros de las islas forma parte de un movimiento más amplio. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una comunidad de aprendizaje de radios escolares que busca conectar experiencias ya existentes y extender el proyecto a más colegios.

Una red con más de 200 docentes

«Es un proyecto nuevo, pionero en Canarias», explica Erika Marrero, coordinadora del Área de Comunicación del programa de lectura, bibliotecas y radios escolares. La iniciativa, aunque aún está despegando, reúne actualmente a 213 docentes de distintos niveles educativos y cerca de un centenar de centros del archipiélago.

La radio no es nueva en las aulas, pero sí la forma de organizarla. «Lo que no se había hecho nunca es unir en un solo contexto a todos los docentes que trabajan la radio escolar», señala Marrero, que subraya que la clave está en «crear una red de intercentros y fomentar el aprendizaje entre iguales».

El objetivo es consolidar un modelo común. «La radio es el medio de comunicación más trabajado en las aulas de Canarias, con un 79%», apunta, tras una encuesta en la que participaron más de 400 centros educativos.

Reporteras móviles del IES La Orotava en la reunión de centros escolares del décimo aniversario de De Palique. / La Provincia

Aprender a comunicar

Más allá de la novedad organizativa, el valor del proyecto está en lo que ocurre dentro de la clase. La radio se convierte en una herramienta para desarrollar competencias que van mucho más allá del currículo.

«No es solamente locutar detrás de un micrófono, sino toda la labor previa: identificar fuentes fiables, preparar entrevistas o estructurar la información», explica Marrero. En ese proceso, el alumnado pasa de ser receptor a protagonista de su propio aprendizaje.

Además, rompe ideas preconcebidas. «Hay una opinión generalizada de que la radio es una cosa del profesorado de lengua, y no es verdad: también participan docentes de matemáticas, física o educación física», añade.

Del aula a la vida real

En el CEIP Camino de la Villa, en La Laguna, la radio lleva funcionando desde 2018. Su responsable, el profesor Ruyman Rodríguez, la define como una herramienta que conecta el aprendizaje con la realidad. «Siempre digo cómo para poner en tierra lo que explicamos», explica. «Entrevistamos a gente y hablamos de temas reales, para que los estudiantes vean cómo lo que hacen tiene sentido».

El funcionamiento es sencillo, pero eficaz. «El elemento principal es la entrevista», señala. Los alumnos investigan, preparan preguntas en grupo y seleccionan qué quieren contar. «Trabajamos todas las fases: búsqueda de información, escritura del guion y grabación», detalla.

El impacto es evidente, sobre todo en los más tímidos. «Hay alumnado que tiene una destreza increíble para la expresión oral y otros que no se atreven. Estar frente al micro les ayuda a perder ese miedo», afirma. «Se dan cuenta de que pueden expresarse y eso es fundamental», puntualiza.

Una herramienta que engancha

En el CEIP Mesa y López, la profesora Mónica Vieira confirma ese efecto. «Es muy gratificante verlos atreverse y les ayuda, porque aquí no tienen presión, no hay nadie delante, saben que se pueden equivocar y no pasa nada», comparte. Por otro lado, el proceso no es inmediato, pero sí visible: «Al principio no saben a dónde van, pero les gusta. Se motivan y les gusta lo que están haciendo y perder el miedo».

Para los niños, la experiencia tiene un componente especial. En el caso de Adrián, lo que más emoción le genera es «hablar y salir a veces en programas». Aythami, compañero de su mismo curso, recalca que lo más bonito de todo son «las cosas graciosas» que ocurren durante las sesiones. Alia, por su parte, valora especialmente el proyecto como algo «muy divertido y con el que aprendemos cosas nuevas». Y, como la libertad de expresión es fundamental, a Moira le alegra «poder compartir mis opiniones».

La radio también enseña a darse la mano y trabajar en equipo. «Vamos dando ideas y lo hacemos todo juntos», comparte Adrián. Y, por supuesto, después de muchos brainstormings estudiantiles, el aprender se logra haciendo y se convierte en algo tangible. «He aprendido a hablar bien y hacer lecturas grandes», cuenta Adrián. Aythami enfatiza los radioteatros y Moira cuenta que «aprendemos a sobre todo a vocalizar».

Escucharse después de hablar también forma parte del proceso. «A veces es gracioso porque decimos algo mal y nos reímos todos», reconoce Aythami. «A mí me emociona escucharme en la radio», añade Alia.

Alumnado del IES Costa Teguise en el encuentro de De Palique. / La Provincia

Recursos y retos

El desarrollo de estos proyectos no siempre ha sido fácil. En muchos centros, los comienzos fueron modestos. «Al principio grabábamos con móviles y editábamos con Audacity», recuerda Mónica Vieira al recordar el momento en el que la actividad llegó al CEIP Mesa y López.

La situación ha mejorado con la dotación de los llamados espacios creativos por parte de la Consejería, que han proporcionado equipamiento técnico a los centros. Aun así, el principal obstáculo sigue siendo el tiempo. «La dificultad es sacar tiempo dentro del horario, porque tienes que formar al profesorado y coordinarte», explica Viera.

Mucho más que periodismo

Aunque algunos alumnos ya se imaginan en el mundo de la comunicación, ese no es el objetivo principal. «No se trata de que todos sean periodistas, sino de que desarrollen competencias comunicativas», resume Erika Marrero.

En un entorno marcado por las pantallas y la inmediatez, la radio introduce una pausa: obliga a pensar, estructurar y escuchar. Y, sobre todo, abre posibilidades de descubrir profesiones nuevas.

El sonido del aula

Durante clases y recreos, los alumnos acuden a la radio con ganas y una sonrisa en la cara. La comunicación, la investigación, la creatividad y el trabajo en equipo, son aptitudes que se llevarán para siempre. Para ellos, el proyecto es una nueva rutina que les incita a aprender cosas nuevas y adaptarse a un futuro en el que podrán ser lo que ellos quieran.

Veterinarios, químicos, matrones y algunos que aún tienen un amplio abanico de posibilidades por descubrir. Pero las radios escolares abren una nueva vertiente para los más pequeños que, tal vez, sean las voces de los noticiarios del mañana. «¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no, pero no se sabe», concluye Aythami con una sonrisa traviesa.

Noticias relacionadas

Más allá del micrófono, la radio escolar se consolida como una herramienta educativa que permite al alumnado entender cómo se construye la información y cómo se transmite. En un contexto marcado por la inmediatez, aprender a ordenar ideas, contrastar contenidos y comunicar con claridad se convierte en una competencia esencial que trasciende el aula.