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Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.
En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Salvador Lachica
El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal
Las comunidades autónomas rechazan seguir acogiendo más niños después del 19 de marzo pese a que el Archipiélago, Ceuta y Melilla continúan en contingencia migratoria extraordinaria
Alexandra Socorro
Un año del decreto que permite el traslado de menores a la Península: los números que reflejan la situación actual
Al cumplirse un año de la aplicación de la norma que convirtió en ley la derivación de jóvenes a la Península, las cifras reflejan una realidad distinta a la prevista por la norma para estas fecha
Alexandra Socorro
Candelaria Delgado, sobre el traslado de menores a la Península: "No se puede hablar de éxito"
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias realiza un balance del real decreto-ley que permite la derivación de menores migrantes a la Península al cumplirse un año de su aplicación
La Provincia
Llegan 59 migrantes a Fuerteventura tras ser rescatados en una neumática
Salvamento Marítimo los trasladó al muelle de Gran Tarajal y ninguno requirió ser evacuado a un centro sanitario
Salvador Lachica
El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal
Las comunidades autónomas rechazan seguir acogiendo más niños después del 19 de marzo pese a que el Archipiélago, Ceuta y Melilla continúan en contingencia migratoria extraordinaria
Alexandra Socorro
La violencia social crece contra los menores migrantes que llegan a Canarias
Extranjería advierte que muchos de los jóvenes que llegan a Canarias corren el riesgo de continuar su proyecto por la vía irregular o de caer en redes de trata
Alexandra Socorro
"Los hombres que nos vigilaban abusaban de nosotros": la historia de miles de menores senegaleses atrapados en las 'daaras'
Mamadou Sarr - nombre ficticio -, tras escapar de la violencia en Senegal, encontró refugio y un futuro en España. Llegó a Lanzarote huyendo de la violencia de las escuelas coránicas, pero miles de niños siguen atrapados, sometidos a abusos y explotación, a tan solo 1.550 kilómetros del Archipiélago.
EFE
Rescatan al sureste de Fuerteventura a 60 personas de una neumática que se buscaba desde hace días
Entre los pasajeros hay dos menores
EFE
Muere un bebé y rescatan a 139 migrantes a la deriva frente a Senegal
La embarcación, que partió desde Gambia, llevaba once días a la deriva en el Atlántico
Alexandra Socorro
La historia de Cheikh y Mamadou, dos jóvenes que arriesgaron la vida por su futuro: "Quedarse en el mar no era una opción"
Cheikh y Mamadou, tras arriesgar sus vidas en la ruta canaria —considerada la más letal del mundo—, han logrado integrarse en España. Actualmente cuentan con un empleo que no solo les permite ayudar a sus familias, sino también acceder a oportunidades que no existían en sus países de origen
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
- La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
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- Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
- La Aemet avisa de lo peor de la borrasca Therese en Canarias y pone fecha al fin del temporal: 300 mm y rachas de 90 km/h
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