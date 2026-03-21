DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Salvador Lachica El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal Las comunidades autónomas rechazan seguir acogiendo más niños después del 19 de marzo pese a que el Archipiélago, Ceuta y Melilla continúan en contingencia migratoria extraordinaria

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Alexandra Socorro Candelaria Delgado, sobre el traslado de menores a la Península: "No se puede hablar de éxito" La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias realiza un balance del real decreto-ley que permite la derivación de menores migrantes a la Península al cumplirse un año de su aplicación

La Provincia Llegan 59 migrantes a Fuerteventura tras ser rescatados en una neumática Salvamento Marítimo los trasladó al muelle de Gran Tarajal y ninguno requirió ser evacuado a un centro sanitario

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Alexandra Socorro La violencia social crece contra los menores migrantes que llegan a Canarias Extranjería advierte que muchos de los jóvenes que llegan a Canarias corren el riesgo de continuar su proyecto por la vía irregular o de caer en redes de trata

Alexandra Socorro "Los hombres que nos vigilaban abusaban de nosotros": la historia de miles de menores senegaleses atrapados en las 'daaras' Mamadou Sarr - nombre ficticio -, tras escapar de la violencia en Senegal, encontró refugio y un futuro en España. Llegó a Lanzarote huyendo de la violencia de las escuelas coránicas, pero miles de niños siguen atrapados, sometidos a abusos y explotación, a tan solo 1.550 kilómetros del Archipiélago.

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