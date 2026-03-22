La borrasca Therese no se ha ido: lluvias localmente fuertes y rachas muy intensas de viento este domingo en Canarias

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología indica que Canarias tendrá este domingo un episodio de viento muy fuerte del suroeste y precipitaciones intensas por la borrasca Therese, especialmente en las islas de mayor relieve y en las vertientes orientadas al sur y oeste.

En estas zonas se esperan cielos nubosos o cubiertos con lluvias persistentes que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en medianías. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y granizo menudo, mientras que en el resto de vertientes serán menos frecuentes y más ocasionales.

En Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos con chubascos moderados durante las horas centrales del día.

El viento del suroeste soplará moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas y zonas a sotavento, donde podrían alcanzarse o superar los 90 kilómetros por hora.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios durante la jornada.

En el mar se espera viento del suroeste de fuerza 6 a 7, que irá amainando a fuerza 4 a 6 al final del día. La mar estará gruesa al inicio, disminuyendo a marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del oeste de entre 1 y 3 metros. También se prevén aguaceros y tormentas, con visibilidad localmente regular o mala.

Las condiciones más adversas se esperan en medianías y zonas de cumbre de las islas montañosas, donde coincidirán las lluvias más persistentes y las rachas de viento más intensas.