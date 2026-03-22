La borrasca Therese sigue en Canarias, pero pierde intensidad: así ha amanecido el archipiélago este domingo

La borrasca Therese mantiene este domingo una situación de inestabilidad meteorológica en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El archipiélago presenta cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones, especialmente en las islas de mayor relieve.

Se espera que las lluvias sean abundantes y persistentes, con episodios de intensidad fuerte e incluso localmente muy fuerte. Además, no se descarta que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y granizo, lo que podría complicar la situación en determinados puntos del territorio.

En las islas occidentales, las precipitaciones más intensas se concentrarán en las vertientes oeste y sur, mientras que en las islas orientales se prevén chubascos intermitentes, aunque menos intensos.

Posible extensión hacia el sur de la Península

La influencia de la borrasca podría alcanzar también este domingo el sur de la Península Ibérica, donde se esperan precipitaciones en general débiles y ocasionales. Sin embargo, en el extremo sur podrían registrarse chubascos más intensos, incluso con tormenta en zonas del litoral.

A lo largo de la jornada, la previsión apunta a una mejoría progresiva, con apertura de claros en varias áreas del sur peninsular.

Avisos de la Aemet en vigor este domingo en Canarias

La Aemet mantiene este domingo activos en Canarias avisos amarillos por lluvias, fenómenos costeros y tormentas en Gran Canaria y las islas de la provincia occidental del Archipiélago.

Viento fuerte en Canarias

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En Canarias soplará del suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, sobre todo en cumbres y vertientes expuestas durante la madrugada, aunque tenderá a amainar con el paso de las horas.

Así han sido las primeras horas de la borrasca Therese este domingo en Canarias

El viento ha dejado en la madrugada de este domingo rachas cercanas a los 120 kilómetros por hora en Canarias, con datos de la Aemet hasta las 6.30 horas de este 22 de marzo. Es el caso de Izaña (Tenerife) donde a las 2.00 se registraron rachas de 118 km/h. En Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera) la Aemet anotó 111 km/h a las 00.40 horas y 85 km/h en Agüimes, (Gran Canaria) diez minutos antes. En Vega de San Mateo, el viento alcanzó rachas esta madrugada de 84 km/h y 82 km/h en Frontera, en Sabinosa (El Hierro).

Lluvia durante la madrugada de este domingo en Canarias

Los datos de la Aemet hasta las 6.00 horas de hoy reflejan un acumulado de 18,6 litros por metro cuadrado (mm) en Vega de San Mateo; 17,6mm en Tejeda; 17,2 en Cuevas del Pinar, 17.00 mm en Las Tirajanas (San Bartolomé de Tirajana), todas localidades de Gran Canaria.

En la provincia occidental de Canarias, la Aemet destaca los 15,2mm recogidos durante la madrugada de este domingo en el Roque de Los Muchachos, en La Palma, isla que junto con Tenerife y Gran Canaria es donde más ha llovido esta semana por el paso de la borrasca Therese.

Cierre de carreteras en Gran Canaria

El Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria reanudará este domingo los trabajos para devolver la normalidad a las vías que todavía siguen cerradas en distintos municipios de la isla.

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Desprendimientos de rocas y otros obstáculos en varios tramos, además de desbordamiento de cauces de barrancos han sido algunas de las incidencias que ha dejado la borrasca Therese, sobre todo, en Gran Canaria y Tenerife.