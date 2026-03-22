Canarias descubre una nueva especie de hongo para la ciencia en una platanera al sur de Tenerife: "Podría ayudar a combatir las plagas"

Escondida en el fértil suelo de una platanera del sur de Tenerife sobrevive un hongo microscópico nunca antes visto, recolectado ni descrito por la ciencia. Quizás no es pionero en su especie, pero sí el primero en ser captado por la lente de científicos que hoy ven en él un posible escudo contra el principal enemigo de estas extensiones agrícolas predominantes en Canarias: el mal de Panamá o veta amarilla.

Y es que Trychoderma ichasaguae –como ha sido bautizada a esta nueva especie– forma parte de la extensa familia Trychoderma, en la que conviven 400 tipos de hongo distintos. La mayoría de ellos con una característica común: son capaces de controlar las plagas de los suelos agrícolas.

«Forma parte del género Trychoderma a los que conocemos con la etiqueta de hongos buenos porque son microorganismos benéficos», explica la biotecnóloga Raquel Correa, investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y responsable de este hallazgo publicado en la revista Current Microbiology junto a su compañero Federico Laich. En concreto, esta familia es conocida por su capacidad de degradar la materia orgánica y promover el crecimiento de las raíces de las plantas.

Raquel Correa junto a su compañero Federico Laich, investigadores del Instituto Canario de Investigaciones Agrarios (ICIA) / Cedida

Su hallazgo fue tan fortuito como sorpresivo. «En Canarias no se había hecho ningún estudio de estos hongos como control biológico del mal del Panamá», revela Correa quien, sin embargo, afirma que sí se había hecho lo propio con el hongo patógeno que genera la enfermedad. Una patología que, por otra parte, afecta al menos al 23% de las parcelas plataneras en Tenerife, según un estudio de AgroCabildo. «Los agricultores muchas veces compran fungicidas fuera de las Islas y sabíamos que era probable que los propios suelos tuvieran estos hongos aliados en el control de plagas», recalca Correa.

Muestras de una veintena de plataneras

Los dos investigadores se embarcaron en un proyecto de investigación para tratar de liducidar la composición de los suelos canarios. Para ello, tomaron muestras de los suelos de una veintena de plataneras. «La idea era cultivar los hongos, extraer ADN y hacer análisis filogenéticos para ver qué tipos de hongos buenos encontrábamos en los suelos agrícolas canarios», destaca la investigadora. «Obtuvimos hasta 12 especies de este género, pero había uno que nada tenía que ver con lo descrito hasta el momento», explica Correa.

Aunque invisible a simple vista, este hongo forma parte de la compleja y abundante comunidad de microorganismos que viven en el suelo y que contribuyen al equilibrio del ecosistema agrícola. En condiciones de laboratorio, Trychoderma ichasaguae desarrolla colonias de crecimiento rápido y tonalidades verdosas, rasgos habituales de muchas especies de este género. Al observarlo al microscopio, el hongo mostraba una estructura ramificada característica, con una silueta similar a la de un árbol. Además, Trychoderma ichasaguae tiene la capacidad para formar clamidosporas, unas estructuras que le confieren resistencia y le permiten sobrevivir en condiciones ambientales adversas y permanecer latente durante largos periodos de tiempo.

Un nombre muy canario

Los científicos canarios no solo han conseguido que esta nueva especie se cuele en la lista mundial de nuevos descubrimientos en el planeta, sino también que lo haga abanderando su origen canario. Y es que esta nueva especie toma su nombre de la tradición aborigen isleña. Trychoderma ichasaguae, toma su nomenclatura de especie de Ichasagua, uno de los miembros de la antigua nobleza guanche de Adeje, precisamente el lugar donde se encontró esta nueva especie.

«Para nosotros era importante dotar a este hongo de un nombre de la cultura canaria», explica la investigadora, que destaca que, de esta manera, «se establece un puente simbólico entre la biodiversidad actual y la memoria histórica de la isla».

Control natural de patógenos

El descubrimiento refuerza la idea de que los suelos agrícolas canarios son auténticos reservorios de una biodiversidad aún poco conocida. En un contexto en el que la agricultura busca soluciones más sostenibles, los microorganismos locales, adaptados a las condiciones climáticas únicas de las islas, pueden desempeñar un papel clave como aliados naturales en el control de patógenos que afectan a cultivos estratégicos como la platanera. «Ahora tenemos un hongo canario que nos puede adelantar mucho el trabajo», recalca la investigadora.

Los investigadores siguen ahondando en esta investigación, pero ahora con el objetivo de comprobar el potencial defensor de este y otros hongos de la misma especie contra el mal del Panamá. «Si llegamos a la conclusión de que este hongo es capaz de evitar la infección, sabremos que todos aquellos suelos que lo contengan estarán protegidos frente al patógeno», insiste. En los próximos meses, los investigadores tomarán mostrar de los suelos de plataneras de La Palma y Gran Canaria, para ampliar el rango.

«No solo por ver si esta especie se encuentra en más lugares, sino también por si hubiera más, ya que este hallazgo pone en evidencia que hay una cantidad ingente de diversidad y es posible que haya cosas que hemos pasado por alto», concluye.