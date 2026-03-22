DIRECTO | El impacto de la borrasca Therese en Canarias: Antonio Morales: "La lluvia está siendo buena para las presas"

El Cabildo de Gran Canaria ha actualizado el Plan Insular de Emergencias (PEIN) y lo ha elevado de la fase de alerta hasta el Nivel de Emergencia 1 dada la situación en la que se encuentra la isla respecto a precipitaciones que deja la borrasca Therese en la cumbre, con varias presas aliviando por llenado que generan desbordamientos de cauces aguas abajo. "Está lloviendo intensamente, ha llovido y probablemente lo siga haciendo. Está siendo muy bueno para las presas para tener esa reserva de agua para el sector primario. Pero está generando también muchísimos incidentes en las vías insulares y cruces de barrancos, por lo que hago un nuevo llamamiento a la prudencia, porque continúa subiendo gente a la cumbre, y ciclistas, y es una barbaridad", ha subrayado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

"Por favor, no salgan, y no se les ocurra subir a la cumbre, porque supone un enorme riesgo para ustedes y sus familias y además ponen también en riesgo a los servicios de emergencia", ha enfatizado el presidente insular en un nuevo llamamiento al conjunto de la población isleña y sus múltiples visitantes. Por otro lado, ha desmentido el bulo que ha corrido por las redes sociales "diciendo que la presa de Los Pérez ha colapsado o está a punto de hacerlo, o la de Parralillo. Es verdad que las presas pueden rebosar y que eso hace que las aguas vayan barranco abajo con mayor velocidad y eso obliga a tener mucha precaución las personas que viven en los alrededores de los cauces de los barrancos, y por eso está puesto en marcha un servicio especial con los municipios para evitar riesgos mayores".

"Desde que era un chiquillo no lo veía así": el barranco Guiniguada corre de lado a lado hasta Las Palmas de Gran Canaria El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantuvo un dispositivo de vigilancia en el barranco Guiniguada tras el paso de la borrasca Therese, que obligó al rescate de tres personas por la crecida del cauce. Más información

“Soy la borrasca Therese y hoy no tengo ganas de llover”: el vídeo viral del humorista canario Aarón Gómez que arrasa en redes Mientras el archipiélago permanece pendiente del tiempo y de los avisos meteorológicos, el humorista canario Aarón Gómez ha logrado sacar una sonrisa a miles de personas con un vídeo que ya circula con fuerza por redes sociales. En la grabación, el cómico se mete literalmente en la piel de la borrasca Therese y se dirige a los canarios como si fuera la propia tormenta la que hablara. El resultado es un monólogo lleno de ironía que juega con la incertidumbre de las previsiones meteorológicas y con la forma en la que, muchas veces, los temporales prometen más de lo que finalmente cumplen.

San Bartolomé de Tirajana organiza un convoy de emergencia para los vecinos del Barranco de Soria La borrasca Therese “ha afectado de manera significativa al municipio de San Bartolomé de Tirajana” desde que se activó el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) el pasado jueves a las 8 de la mañana, según informó este sábado el propio alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, que compareció ante los medios de comunicación para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por este ayuntamiento con motivo de la borrasca Therese. Más información

José Pérez Curbelo Una ruta por Gran Canaria tras las las lluvias de la borrasca Therese de la mano de nuestro compañero José Pérez Curbelo.

El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: si la borrasca Therese te impide ir al trabajo, puedes solicitar hasta cuatro días de permiso retribuido Los trabajadores afectados por la borrasca Therese pueden acogerse a un permiso retribuido si el temporal les impide acudir a su puesto de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores contempla hasta cuatro días de permiso por causa de fuerza mayor cuando resulte imposible desplazarse por motivos de seguridad. Los fuertes vientos y la lluvia han llevado a la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) a activar avisos amarillos en todas las islas, que se elevan a nivel naranja en algunos puntos. Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas. Más información

Sin Cabalgata de Maspalomas… pero con fiesta: el plan de Anabel Pantoja tras el aplazamiento por la borrasca Therese La borrasca Therese obligó a tomar una de las decisiones más difíciles del carnaval en Gran Canaria: aplazar la Cabalgata de Maspalomas prevista para este sábado 21 de marzo. El temporal, con lluvia, viento y avisos meteorológicos activos en el archipiélago, dejó a miles de personas con el disfraz preparado pero sin desfile.

El oleaje de la borrasca Therese golpea Playa Chica y daña el muro junto al parking en Puerto del Carmen La borrasca Therese sigue dejando una huella visible en distintos puntos del litoral de Lanzarote y este sábado uno de los enclaves más afectados ha sido Playa de La Barrilla, conocida popularmente como Playa Chica, en Puerto del Carmen. La fuerza del mar volvió a hacerse notar durante la tarde, coincidiendo con la pleamar, cuando el agua avanzó sobre buena parte de la zona de baño y alcanzó espacios muy próximos a las infraestructuras del entorno. Más información