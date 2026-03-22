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DIRECTO | El impacto de la borrasca Therese en Canarias: Antonio Morales: "La lluvia está siendo buena para las presas"

Siga la última hora del temporal en las Islas: la AEMET pronostica viento fuerte con rachas de hasta 90 km/h y lluvias para este domingo en Canarias

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

El Cabildo de Gran Canaria ha actualizado el Plan Insular de Emergencias (PEIN) y lo ha elevado de la fase de alerta hasta el Nivel de Emergencia 1 dada la situación en la que se encuentra la isla respecto a precipitaciones que deja la borrasca Therese en la cumbre, con varias presas aliviando por llenado que generan desbordamientos de cauces aguas abajo. "Está lloviendo intensamente, ha llovido y probablemente lo siga haciendo. Está siendo muy bueno para las presas para tener esa reserva de agua para el sector primario. Pero está generando también muchísimos incidentes en las vías insulares y cruces de barrancos, por lo que hago un nuevo llamamiento a la prudencia, porque continúa subiendo gente a la cumbre, y ciclistas, y es una barbaridad", ha subrayado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

"Por favor, no salgan, y no se les ocurra subir a la cumbre, porque supone un enorme riesgo para ustedes y sus familias y además ponen también en riesgo a los servicios de emergencia", ha enfatizado el presidente insular en un nuevo llamamiento al conjunto de la población isleña y sus múltiples visitantes. Por otro lado, ha desmentido el bulo que ha corrido por las redes sociales "diciendo que la presa de Los Pérez ha colapsado o está a punto de hacerlo, o la de Parralillo. Es verdad que las presas pueden rebosar y que eso hace que las aguas vayan barranco abajo con mayor velocidad y eso obliga a tener mucha precaución las personas que viven en los alrededores de los cauces de los barrancos, y por eso está puesto en marcha un servicio especial con los municipios para evitar riesgos mayores".

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