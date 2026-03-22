Imprudencias en Canarias pese a las alertas de la borrasca Therese

La costa de Tenerife ha vuelto a ser escenario de una situación que preocupa a especialistas en seguridad marítima y prevención de ahogamientos. Hace apenas unas horas, un seguidor de 1500 KM de Costa captó una escena de alto riesgo en el bufadero de El Tancón, situado en el municipio de Santiago del Teide. Las imágenes muestran a una persona acercándose peligrosamente al borde del tubo volcánico, ignorando de forma evidente los carteles de advertencia instalados en la zona. Se trata de señales colocadas precisamente para evitar accidentes en un lugar que arrastra una larga historia de tragedias.

El episodio resulta aún más preocupante porque se produce en un momento especialmente delicado. El archipiélago se encuentra bajo los efectos de la borrasca Therese, que está generando fuerte oleaje y condiciones marítimas adversas en gran parte del litoral canario. Este sábado las autoridades tuvieron que rescatar a tres personas en el barranco del Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria.

El Tancón: un espectáculo natural que puede convertirse en una trampa mortal

El Tancón es una singular formación geológica: un tubo volcánico conectado directamente con el océano que queda parcialmente inundado cuando el mar entra en su interior.

Cuando el oleaje aumenta, el agua penetra con gran fuerza en la cavidad y provoca un fenómeno que los expertos describen como un potente efecto de succión. En cuestión de segundos, el interior del tubo puede llenarse de agua y vaciarse de nuevo con una violencia difícil de imaginar desde el exterior.

La espectacularidad del lugar atrae a muchos curiosos, pero quienes conocen bien la zona advierten de que su belleza puede resultar engañosa. Cada año se registran incidentes en distintos puntos del litoral canario por acercarse demasiado a bufaderos, charcos volcánicos o acantilados durante temporales.

Las imágenes que ha dejado la borrasca Therese tras su paso por Gran Canaria (22/03/26) / José Pérez Curbelo

El experto en prevención de ahogamientos Sebastián Quintana, miembro de la iniciativa Canarias, 1500 km de costa, lo explica con una comparación muy gráfica que resume la peligrosidad del lugar:

“Cuando hay fuerte oleaje, El Tancón es como tirar de la cisterna del váter: todo lo que atrapa lo succiona mortalmente”.

Según detalla, cuando el mar entra con fuerza en el tubo volcánico se genera una corriente extremadamente violenta, capaz de arrastrar hacia el interior cualquier objeto o persona que se encuentre cerca.

Alertas activas este lunes

La borrasca 'Therese' mantendrá a Canarias en aviso amarillo por lluvias fuertes este lunes que además podrán ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo en las islas más montañosas. Además, dejará una pequeña inestabilidad que afectará al nordeste peninsular con cielos nubosos y nieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la primera mitad del día, el nordeste peninsular tendrá cielos nubosos y precipitaciones de nieve por encima de los 1.400-1.600 metros en el Pirineo. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna lluvia débil. En el resto de la Península se esperan cielos poco nubosos o despejados con zonas de nubes altas y no se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos.

Respecto a las temperaturas, las máximas sufrirán un descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y subirán en el sur y suroeste. Así, los termómetros podrían alcanzar los 25 grados en Sevilla y los 23 en provincias como Córdoba, Huelva o Badajoz.

Imagen de la imprudencia

En cuanto a las mínimas, se esperan aumentos en el este y nordeste, así como en Baleares, y descensos en la mitad oeste peninsular. También se esperan heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte. Por su parte, en Canarias se esperan pocos cambios.

En la Península habrá predominio del viento de componente norte, flojo en general en el interior; cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día en los prelitorales de Tarragona, además de moderado en el litoral oeste gallego y moderado con momentos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán. En los litorales del Mediterráneo, Alborán y en el norte y noroeste el viento será del este y nordeste moderado. En Canarias soplará viento del suroeste moderado tendiendo a amainar y rolar a componente sur.