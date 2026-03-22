Un motorista huye de la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria tras saltarse un stop y es investigado tras hallarse droga en un vehículo

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha esclarecido un episodio de conducción temeraria tras la huida de un motorista por varias calles de la capital, en unos hechos que derivaron posteriormente en la localización de una sustancia estupefaciente y la instrucción de diligencias.

Según recoge el atestado, los hechos ocurrieron en la tarde del 21 de marzo, cuando agentes observaron una motocicleta que no respetó una señal de stop en el cruce de las calles Castrillo con Matías Padrón. Tras indicarle que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso e inició la huida.

Huida por varias calles

Durante la persecución, el vehículo circuló por vías como Suárez Naranjo, Paseo Cayetano de Lugo, Luis Doreste Silva y la avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, sin respetar la señalización e incluso accediendo a zonas peatonales y deportivas. Varios usuarios de la vía, incluidos menores, tuvieron que apartarse ante el paso de la motocicleta.

Además, según consta en las diligencias, durante la intervención los agentes recibieron avisos de ciudadanos que alertaban del peligro que suponía la conducción del motorista, llegando a indicar que estuvo a punto de atropellar a una persona y a un ciclista que cruzaban la vía. Asimismo, en una zona de plaza y área infantil, varios menores que se encontraban con sus familias tuvieron que ser apartados ante la circulación de la motocicleta a gran velocidad.

Identificación del conductor

Los agentes perdieron de vista al conductor, pero posteriormente lograron identificar al titular del vehículo a través de la matrícula. Las gestiones permitieron comprobar que la motocicleta carecía de seguro obligatorio en vigor, aunque tenía las inspecciones técnicas al día, y que su titular no figura con permiso de conducción en el registro correspondiente.

En el transcurso de las actuaciones, dos personas se personaron en dependencias policiales, manifestando una de ellas ser quien conducía la motocicleta en el momento de los hechos. Según consta en el atestado, el implicado reconoció que no se detuvo y abandonó el lugar.

Hallazgo de droga

Durante las diligencias, los agentes inspeccionaron el vehículo en el que ambos habían acudido a dependencias policiales. En su interior localizaron una bolsa con una sustancia blanca, al parecer cocaína, con un peso aproximado de 108 gramos.

Asimismo, se intervinieron varios teléfonos móviles en los que se recibieron mensajes que podrían estar relacionados con la compra de sustancias estupefacientes.

Actuaciones policiales

La motocicleta fue localizada posteriormente en otra vía de la ciudad y trasladada al depósito municipal para su inmovilización. Los hechos se produjeron en calles céntricas y comerciales, en un momento de notable tránsito de peatones, lo que incrementó el riesgo derivado de la conducción descrita.

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Según consta en el atestado, todas estas actuaciones fueron recogidas en las correspondientes diligencias policiales, en las que se documentan tanto la huida inicial como las circunstancias posteriores relacionadas con la identificación del conductor y la intervención de la sustancia. Las actuaciones continúan en el ámbito policial y judicial.