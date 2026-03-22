Televisión Canaria lidera la audiencia durante el temporal Therese con un amplio seguimiento informativo

Radio Televisión Canaria logró este sábado colocarse como la cadena líder de audiencia en el archipiélago, en una jornada marcada por el seguimiento informativo de la borrasca Therese. La televisión pública autonómica alcanzó un 11,8 % de cuota de pantalla y reunió a 458.000 espectadores acumulados, situándose por delante de otras cadenas nacionales.

Este liderazgo se produjo en un contexto de alta demanda informativa por parte de la ciudadanía, que buscó conocer en tiempo real la evolución del temporal y sus efectos en las islas.

Un despliegue informativo clave durante la jornada

El éxito de audiencia estuvo directamente relacionado con el amplio dispositivo informativo desplegado desde primeras horas del día. A partir de las 9:00 horas, la cadena ofreció avances especiales conducidos por la periodista Pilar Rumeu, acompañados de conexiones en directo desde distintos puntos del archipiélago.

Reporteros distribuidos por todas las islas permitieron ofrecer una cobertura cercana y detallada de las incidencias provocadas por la borrasca. A ello se sumó la información meteorológica proporcionada por la responsable del área en RTVC, Vicky Palma, quien explicó la evolución del fenómeno atmosférico y sus posibles consecuencias.

Este enfoque, basado en la inmediatez y la proximidad, contribuyó a consolidar a la cadena como referencia informativa durante la jornada.

Liderazgo en la sobremesa con los informativos

Uno de los momentos más destacados del día se registró en la franja de sobremesa, donde varios espacios de la cadena alcanzaron posiciones de liderazgo.

El informativo ‘Telenoticias fin de semana 1’, presentado por Isabel Baeza, obtuvo un 21,7 % de cuota de pantalla y una media de 80.000 espectadores, situándose como el programa más visto en su horario.

A continuación, el bloque ‘Deportes TN1’, conducido por José Luis Perdomo, también lideró su franja con un 20 % de cuota y 77.000 espectadores.

El espacio meteorológico ‘El tiempo TN1’, presentado por Brian Rodríguez, mantuvo la tendencia con un 17,5 % de cuota y 70.000 espectadores.

Además, el programa de entretenimiento ‘Entre nosotras’ logró posicionarse como la opción más vista en su horario, con un 14,4 % de cuota y una audiencia media de 57.000 espectadores.

La tarde y la noche consolidan el liderazgo

Durante la tarde, el avance informativo de las 17:30 horas volvió a situar a Televisión Canaria en primera posición, con un 17,4 % de cuota de pantalla y 71.000 espectadores.

El liderazgo se mantuvo durante la noche, especialmente en el horario de mayor consumo televisivo. El informativo ‘Telenoticias fin de semana 2’, nuevamente presentado por Isabel Baeza, se convirtió en el programa más visto del día en Canarias, con un 20,9 % de cuota y una media de 95.000 espectadores.

También destacaron en prime time los espacios ‘Deportes TN2’ y ‘El tiempo TN2’, que registraron cuotas del 18,7 % y 17,2 %, respectivamente, con audiencias cercanas a los 90.000 espectadores.

La jornada concluyó con el programa musical ‘Noche de taifas’, que mantuvo el liderazgo en su franja con un 14,5 % de cuota y 65.000 espectadores, cerrando así un día de dominio continuado.

El interés informativo no se limitó a la televisión. La cobertura se extendió a través de la web oficial de RTVC, sus redes sociales y la radio pública, lo que permitió a la ciudadanía seguir la evolución del temporal desde cualquier punto del archipiélago.

El papel del servicio público en situaciones de emergencia

El administrador general de RTVC, César Toledo, subrayó la importancia del papel de los medios públicos en este tipo de situaciones. Según indicó, la información puede resultar clave para la seguridad de la población, especialmente en contextos de emergencias.

Toledo también destacó el trabajo de los profesionales del ente, poniendo en valor el esfuerzo colectivo para garantizar una cobertura continua, rigurosa y accesible.

Respaldo de la audiencia en una jornada clave

Los datos de audiencia reflejan el respaldo de los espectadores al trabajo informativo realizado por la televisión pública canaria en un contexto de especial relevancia.

El seguimiento masivo evidencia la necesidad de contar con fuentes fiables y cercanas durante episodios meteorológicos adversos, donde la rapidez y precisión de la información se convierten en elementos esenciales.

En definitiva, la jornada estuvo marcada tanto por la evolución de la borrasca Therese como por el papel protagonista de los medios públicos en la difusión de información útil para la ciudadanía, consolidando a Televisión Canaria como referente informativo en el archipiélago.