Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ThereseBellas Artes TenerifeCumbre Gran CanariaAridany RomeroLoterías en CanariasAntigua RomaFirgas
instagramlinkedin

La vida tras la borrasca Therese: la Aemet alerta de chubascos fuertes con tormenta en Canarias este lunes

Las precipitaciones podrán ser localmente intensas durante la segunda mitad del día, especialmente en las islas más occidentales, aunque no se descartan también en Lanzarote y Fuerteventura

Presa de Las Hoyas tras las lluvias de la borrasca Therese en Gran Canaria

Presa de Las Hoyas tras las lluvias de la borrasca Therese en Gran Canaria

José Pérez Curbelo

Ancor Torrens

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Canarias un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de chubascos dispersos que podrán ser localmente fuertes y que incluso podrían ir acompañados de tormenta en las islas más occidentales durante la segunda mitad del día con la borrasca Therese aflojando.

La previsión apunta a intervalos nubosos en el conjunto del archipiélago, con predominio de cielos más cubiertos en el suroeste de las islas centrales. En esas zonas todavía podrían registrarse lluvias persistentes en medianías, mientras que en las islas occidentales los chubascos ganarán protagonismo por la tarde.

En general, en las islas montañosas existe probabilidad de precipitaciones localmente intensas, especialmente a partir de la segunda mitad de la jornada. Además, no se descarta que algunos chubascos puedan ser también fuertes en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en las vertientes occidentales de las islas montañosas. En zonas altas de Tenerife y La Palma todavía podrían registrarse heladas débiles de forma local.

En cuanto al viento, durante la primera mitad del día soplará del sur con intervalos fuertes en la provincia oriental y en Tenerife, aunque tenderá a amainar por la tarde. En las islas más occidentales se espera viento flojo de dirección variable con predominio del sur, algo más intenso durante las primeras horas.

En el mar habrá viento de componente suroeste de fuerza 4 a 6, que irá disminuyendo a sur o suroeste de fuerza 3 a 5 al final del día. Se prevé fuerte marejada disminuyendo a marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del oeste o suroeste de 1 a 2 metros y aguaceros que pueden dejar la mar localmente regular o mala.

Pronóstico, isla a isla

LANZAROTE — Intervalos nubosos y chubascos localmente fuertes

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes y con posibilidad de tormenta en el entorno. Temperaturas con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas. Viento del sur con intervalos fuertes en el interior y la vertiente oeste, amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 20

FUERTEVENTURA — Posibles chubascos intensos y ambiente nuboso

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos localmente fuertes y posibilidad de tormentas cercanas. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las máximas. Viento del sur con intervalos fuertes en zonas interiores y vertiente oeste, disminuyendo a flojo por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 21

GRAN CANARIA — Cielos nubosos y chubascos dispersos

Predominio de cielos nubosos, con algunos claros en el norte y este. Probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en medianías del sur y en cumbres. Baja probabilidad de tormenta. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en cumbres. Viento del suroeste moderado con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste, girando a sur y amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 22

TENERIFE — Nubosidad abundante y chubascos en medianías

Cielos nubosos con apertura de claros ocasionales. Probables chubascos dispersos, localmente fuertes y persistentes en medianías del suroeste y en cumbres. Baja probabilidad de tormenta. Temperaturas con pocos cambios y ligero descenso de las máximas en cumbres, donde aún podrían registrarse heladas débiles. Viento flojo variable con predominio del sur.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 20

LA GOMERA — Nuboso con chubascos y posible tormenta

Cielos nubosos con algunos claros ocasionales y probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes, sin descartar tormentas en el entorno. Viento flojo de dirección variable.

Temperaturas (°C): San Sebastián de la Gomera 16 / 19

LA PALMA — Chubascos fuertes y posibles heladas en zonas altas

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos localmente fuertes y posibilidad de tormentas cercanas. Temperaturas con pocos cambios y posibles heladas débiles en zonas altas. Viento flojo variable.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de la Palma 13 / 20

EL HIERRO — Nubosidad y chubascos dispersos

Cielos nubosos con algunos claros y probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de tormentas en el entorno. Viento flojo de dirección variable.

Noticias relacionadas

Temperaturas (°C): Valverde 11 / 16

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
  2. La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
  3. El paso de la borrasca Therese en las últimas horas por Gran Canaria: presas y barrancos al límite, desprendimientos y vías cerradas
  4. La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
  5. Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
  6. Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
  7. La Aemet avisa de lo peor de la borrasca Therese en Canarias y pone fecha al fin del temporal: 300 mm y rachas de 90 km/h
  8. ¿Habrá clases presenciales en Canarias este lunes?

El agua en la industria, tecnología para proteger un recurso esencial

El agua en la industria, tecnología para proteger un recurso esencial

Imprudencias en Canarias pese a las alertas de la borrasca Therese

Imprudencias en Canarias pese a las alertas de la borrasca Therese

Un motorista huye de la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria tras saltarse un stop y es investigado tras hallarse droga en un vehículo

Un motorista huye de la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria tras saltarse un stop y es investigado tras hallarse droga en un vehículo

Javier Cabanyes: «La adicción torna en dependencia si hay abstinencia y tolerancia»

Javier Cabanyes: «La adicción torna en dependencia si hay abstinencia y tolerancia»

Los cambios en emergencias chocan con la resistencia del personal del 112

Los cambios en emergencias chocan con la resistencia del personal del 112

La vida tras la borrasca Therese: la Aemet alerta de chubascos fuertes con tormenta en Canarias este lunes

La vida tras la borrasca Therese: la Aemet alerta de chubascos fuertes con tormenta en Canarias este lunes

La radio escolar impulsa el aprendizaje: más de 200 docentes canarios se unen al proyecto educativo

La radio escolar impulsa el aprendizaje: más de 200 docentes canarios se unen al proyecto educativo

Descarbonización en Canarias: sobran quijotes y faltan molinos

Descarbonización en Canarias: sobran quijotes y faltan molinos
Tracking Pixel Contents