La vida tras la borrasca Therese: la Aemet alerta de chubascos fuertes con tormenta en Canarias este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Canarias un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de chubascos dispersos que podrán ser localmente fuertes y que incluso podrían ir acompañados de tormenta en las islas más occidentales durante la segunda mitad del día con la borrasca Therese aflojando.

La previsión apunta a intervalos nubosos en el conjunto del archipiélago, con predominio de cielos más cubiertos en el suroeste de las islas centrales. En esas zonas todavía podrían registrarse lluvias persistentes en medianías, mientras que en las islas occidentales los chubascos ganarán protagonismo por la tarde.

En general, en las islas montañosas existe probabilidad de precipitaciones localmente intensas, especialmente a partir de la segunda mitad de la jornada. Además, no se descarta que algunos chubascos puedan ser también fuertes en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en las vertientes occidentales de las islas montañosas. En zonas altas de Tenerife y La Palma todavía podrían registrarse heladas débiles de forma local.

En cuanto al viento, durante la primera mitad del día soplará del sur con intervalos fuertes en la provincia oriental y en Tenerife, aunque tenderá a amainar por la tarde. En las islas más occidentales se espera viento flojo de dirección variable con predominio del sur, algo más intenso durante las primeras horas.

En el mar habrá viento de componente suroeste de fuerza 4 a 6, que irá disminuyendo a sur o suroeste de fuerza 3 a 5 al final del día. Se prevé fuerte marejada disminuyendo a marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del oeste o suroeste de 1 a 2 metros y aguaceros que pueden dejar la mar localmente regular o mala.

Pronóstico, isla a isla

LANZAROTE — Intervalos nubosos y chubascos localmente fuertes

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes y con posibilidad de tormenta en el entorno. Temperaturas con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas. Viento del sur con intervalos fuertes en el interior y la vertiente oeste, amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 20

FUERTEVENTURA — Posibles chubascos intensos y ambiente nuboso

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos localmente fuertes y posibilidad de tormentas cercanas. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las máximas. Viento del sur con intervalos fuertes en zonas interiores y vertiente oeste, disminuyendo a flojo por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 21

GRAN CANARIA — Cielos nubosos y chubascos dispersos

Predominio de cielos nubosos, con algunos claros en el norte y este. Probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en medianías del sur y en cumbres. Baja probabilidad de tormenta. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en cumbres. Viento del suroeste moderado con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste, girando a sur y amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 22

TENERIFE — Nubosidad abundante y chubascos en medianías

Cielos nubosos con apertura de claros ocasionales. Probables chubascos dispersos, localmente fuertes y persistentes en medianías del suroeste y en cumbres. Baja probabilidad de tormenta. Temperaturas con pocos cambios y ligero descenso de las máximas en cumbres, donde aún podrían registrarse heladas débiles. Viento flojo variable con predominio del sur.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 20

LA GOMERA — Nuboso con chubascos y posible tormenta

Cielos nubosos con algunos claros ocasionales y probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes, sin descartar tormentas en el entorno. Viento flojo de dirección variable.

Temperaturas (°C): San Sebastián de la Gomera 16 / 19

LA PALMA — Chubascos fuertes y posibles heladas en zonas altas

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos localmente fuertes y posibilidad de tormentas cercanas. Temperaturas con pocos cambios y posibles heladas débiles en zonas altas. Viento flojo variable.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de la Palma 13 / 20

EL HIERRO — Nubosidad y chubascos dispersos

Cielos nubosos con algunos claros y probables chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de tormentas en el entorno. Viento flojo de dirección variable.

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Temperaturas (°C): Valverde 11 / 16