Canarias dejó de ser en 2025 la región con más rupturas matrimoniales

Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron a 31 de diciembre de 2025 la segunda tasa más alta del país de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, según los datos recabados por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de la primera vez en siete años, desde 2019, en la que las Islas no cierran el ejercicio como comunidad con mayor número relativo de rupturas matrimoniales, al ser superada por Baleares.

Según el informe difundido hoy, entre enero y diciembre de 2025 los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 4.617 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 11,8% menos que en 2024 (5.232).

Ello supone una tasa de 205,2 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España en el periodo de referencia.

La media nacional de demandas se sitúa 33,3 puntos por debajo de la canaria

La primera fue la de la comunidad de Baleares (207,7), y la tercera, la de Murcia (186,5). La media nacional fue de 171,9 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, es decir, 33,3 puntos por debajo de la media canaria.

Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 144,4; Madrid, con 151, y País Vasco, con 153.

Por provincias, fue mayor el número de rupturas matrimoniales judicializadas en Las Palmas (2.372) que en Santa Cruz de Tenerife (2.240).

Caída generalizada

En lo que se refiere a datos estatales, las 84.424 demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2025 experimentaron en su conjunto un descenso del 11,7 % respecto a las registradas en 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Este descenso se debe al comportamiento de todos los tipos demandas de disolución matrimonial, especialmente las no consensuadas, que fueron las que experimentaron una disminución más acusada.

Según recoge el informe, las demandas de divorcio no consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2025 (27.935) descendieron un 24,7 % respecto al ejercicio anterior; por su parte, los divorcios consensuados (53.466) bajaron un 3 por ciento.

Las Palmas supera a Santa Cruz de Tenerife en el número de rupturas matrimoniales judicializadas

En cuanto a las separaciones matrimoniales registradas en 2025, las no consensuadas (784) se redujeron un 22,1 por ciento, mientras que el decremento de las consensuadas (2.167) fue del 8 por ciento.

Las nulidades matrimoniales del pasado año sumaron un total de 72, un 14,3 % más que en 2024, año en el que fueron 63.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2025, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 171,9.

Tasas más altas

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Baleares (207,7) demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6 y Andalucía, con 172,3.

Por debajo de la media nacional se situaron Cataluña, con 170,4; Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4.

Medidas consensuadas

En 2025 se presentaron 13.591 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,2 % más que en el año anterior. Por el contrario, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 25.248, se redujeron en un 22,1 % respecto a 2024.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 23.318, cifra que representa un leve incremento interanual, situado en el 0,8 por ciento; las no consensuadas, que sumaron 22.302, disminuyeron un 21,8 por ciento respecto a 2024.