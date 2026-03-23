Chubascos localmente fuertes y posibles tormentas marcarán el lunes en Canarias

Canarias afronta este lunes una jornada de tiempo inestable, con intervalos nubosos y probables chubascos dispersos que en algunos puntos podrían ser localmente fuertes e incluso acompañados de tormenta, especialmente en las islas más occidentales durante la segunda mitad del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras el paso de la borrasca Therese. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento del sur tenderá a amainar por la tarde.

El viento soplará principalmente del sur, algo más intenso durante la mañana y perdiendo fuerza conforme avance la jornada. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque en las cumbres más altas todavía podría aparecer alguna helada débil.

Recorrido presas de Gran Canaria temporal Therese. Presa de los Pérez / José Pérez Curbelo

Pronósticos por islas

Lanzarote

La isla conejera tendrá intervalos nubosos que podrían romperse en chubascos dispersos, algunos localmente fuertes. No se descarta que en el entorno aparezca alguna tormenta aislada. El viento del sur soplará con intervalos fuertes en zonas interiores y vertiente oeste, pero se irá calmando por la tarde.

Temperaturas:Arrecife: 15°C / 20°C

Fuerteventura

Un panorama muy parecido al de Lanzarote: cielos variables con chubascos dispersos, que en momentos puntuales podrían ser intensos. También existe la posibilidad de tormentas cercanas. El viento del sur se notará durante la primera mitad del día, sobre todo en interior y oeste, antes de volverse más flojo.

Temperaturas:Puerto del Rosario: 16°C / 21°C

Gran Canaria

El cielo estará mayoritariamente nuboso, aunque el norte y el este verán algunos claros. Podrán caer chubascos dispersos, con posibilidad de que se vuelvan persistentes en medianías del sur y zonas de cumbre. Las tormentas son poco probables, pero no imposibles.El viento del suroeste moderado, con rachas fuertes en vertientes noroeste y sureste, rolará a sur y se debilitará por la tarde.

Temperaturas:Las Palmas de Gran Canaria: 16°C / 22°C

Tenerife

La isla tinerfeña vivirá un día nuboso con claros ocasionales. Habrá chubascos dispersos, localmente fuertes, especialmente en medianías del suroeste y cumbres. En las zonas altas todavía podrían aparecer heladas débiles durante la madrugada o primeras horas.El viento será flojo y variable, aunque predominando el componente sur.

Temperaturas:Santa Cruz de Tenerife: 15°C / 20°C

La Gomera

Las nubes dominarán el cielo con algunos claros pasajeros. Durante el día podrían caer chubascos dispersos y localmente fuertes, con posibilidad de tormentas en el entorno.El viento será flojo y variable.

Temperaturas: San Sebastián de La Gomera: 16°C / 19°C

La Palma

Intervalos nubosos que irán dejando chubascos dispersos, algunos de ellos intensos y con posibilidad de tormenta cercana. En las zonas altas no se descarta que las temperaturas bajen lo suficiente como para provocar heladas débiles.El viento será flojo y variable.

Temperaturas: Santa Cruz de La Palma: 13°C / 20°C

El Hierro

Un lunes también marcado por cielos nubosos con claros ocasionales y la posibilidad de chubascos dispersos localmente fuertes, con tormentas rondando en el entorno.El viento se mantendrá flojo y variable.