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DIRECTO | El impacto de la borrasca Therese en Canarias: el temporal afloja, pero se mantiene la precaución

Siga la última hora del temporal en las Islas: la AEMET pronostica viento fuerte con rachas de hasta 90 km/h y lluvias para este domingo en Canarias

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

Las carreteras GC-607 y la GC-15, entre la rotonda de Lagunetas y el cruce de Cueva Corcho, se ha reabierto al tráfico, informa el Cabildo de Gran Canaria. Asimismo, la GC-60, entre el Barranco de Tejeda y Ayacata permanece cerrada pero se permite el paso a los vecinos. Igualmente, la carretera GC-305 se ha abierto este domingo al tráfico, del kilómetro 5+200 al 5+350, a la altura del Barranco de la Virgen, en Firgas.

Se mantienen cerradas otras vías de la isla, como consecuencia de los efectos de las lluvias y los desprendimientos causados por la borrasca Therese, se indica en un comunicado.

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