DIRECTO | El impacto de la borrasca Therese en Canarias: el temporal afloja, pero se mantiene la precaución

Las carreteras GC-607 y la GC-15, entre la rotonda de Lagunetas y el cruce de Cueva Corcho, se ha reabierto al tráfico, informa el Cabildo de Gran Canaria. Asimismo, la GC-60, entre el Barranco de Tejeda y Ayacata permanece cerrada pero se permite el paso a los vecinos. Igualmente, la carretera GC-305 se ha abierto este domingo al tráfico, del kilómetro 5+200 al 5+350, a la altura del Barranco de la Virgen, en Firgas.

Se mantienen cerradas otras vías de la isla, como consecuencia de los efectos de las lluvias y los desprendimientos causados por la borrasca Therese, se indica en un comunicado.

Ancor Torrens Chubascos localmente fuertes y posibles tormentas marcarán el lunes en Canarias Las lluvias podrán intensificarse por la tarde en las islas occidentales, mientras el viento del sur soplará con intervalos fuertes durante la primera mitad del día.

Eva de León Carreteras cerradas en Gran Canaria hoy: vías afectadas y última hora por la borrasca Therese La intensa borrasca mantiene cortes, desprendimientos y zonas aisladas en la isla en una jornada marcada por la alerta meteorológica

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás informa del cierre este lunes de la carretera GC-200, entre el municipio y Mogán debido a desprendimientos en la zona de Los Azulejos por la borrasca Therese. Por otro lado, la vía entre la cancha de Tasartico y la playa está intransitable debido a que durante la noche ha vuelto a correr el barranco de Tasartico. Publicación del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás sobre el cierre de la GC-200 por desprendimientos.

Iván Alejandro Hernández La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria Gran Canaria encara el final del episodio de la borrasca Therese con sus principales presas al límite de capacidad. De las siete presas públicas del Cabildo de Gran Canaria, cuatro están llenas: Gambuesa (San Bartolomé de Tirajana), El Mulato (Mogán), El Vaquero (Agaete) y Candelaria (Artenara). Chira y Soria permanecen cerradas por las obras de las central hidroeléctrica y Ayagaures (San Bartolomé de Tirajana) solo recibe agua cuando se rebosa Gambuesa. Más información

Telde inicia la desescalada de las medidas adoptadas por la borrasca 'Therese' El Ayuntamiento de Telde ha acordado iniciar la desescalada de las medidas preventivas adoptadas en el marco de la borrasca Therese. Desde el pasado 19 de marzo, el Consistorio activó el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en situación de alerta, lo que conllevó la adopción de diversas medidas excepcionales orientadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía, la protección de los bienes y la continuidad de los servicios públicos esenciales. Entre ellas, se incluyeron medidas organizativas en materia de personal municipal, la suspensión de la actividad en centros que atienden a colectivos vulnerables y la retirada preventiva de terrazas y mobiliario en la vía pública. Más información