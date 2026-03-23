Multa de 80 euros por no parar el vehículo para realizar esta acción al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes en las carreteras. Tráfico y la Guardia Civil sancionan a los conductores económicamente y con pérdida de puntos, dependiendo de la infracción cometida, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y concienciar sobre los peligros de las malas conductas al volante.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores que la atención plena durante la conducción es clave para evitar situaciones de riesgo durante los desplazamientos y mantener la capacidad de reacción.

La deshidratación es un factor que provoca cansancio y dolor de cabeza a las personas y cuando se trata de los conductores pierde la capacidad de reacción, pero ¿se puede beber agua mientras conduces?

¿Me pueden sancionar por beber agua conduciendo?

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial recoge que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Sin embargo, el Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente la acción de beber agua durante un desplazamiento. Esta acción al volante no es la única por lo que los agentes de tráfico interponen sanciones, ya que comer durante la conducción conlleva las mismas multas.

Atención: Esto es lo que dice la Policía sobre las multas por beber o comer al volante / Neomotor

Sanciones

La Guardia Civil considera estas acciones como infracciones leves y están sancionadas con 80 euros, aunque si beber o comer durante un desplazamiento genera una situación de riesgo para el resto de usuarios de la vía las mutas puede llegar hasta los 200 euros.

Se puede considerar una infracción peligrosa porque se conduce con una sola mano durante varios segundos, también se pierde la visión del entorno de manera momentánea. Además, los conductores se distraen mentalmente cuando cogen la botella de agua y beben durante la circulación, y en consecuencia se retrasa la toma de decisiones.

Recomendaciones de la DGT

Las pausas durante los viajes largos son imprescindibles para el conductor. Por ello, el organismo aconseja realizar paradas cada dos horas o cada 200 kilómetros y así evitar la somnolencia o la pérdida de reflejos ante determinadas situaciones al volante.

Las autoridades recuerdan que en la prevención está la clave y, por ello, para beber agua o comer los conductores deben realizar una parada. De esta manera evitarán sanciones económicas y respetarán tanto la propia seguridad como la del resto de conductores.