La internacionalización en España se estanca: Canarias, con un 3%, a la cola en presencia global

Canarias registra el porcentaje más bajo de empresas internacionales del conjunto del país, con apenas un 3%. Mientras tanto, el volumen de compañías españolas que venden sus productos y servicios en el exterior se mantiene en el mismo nivel de 2024, con un 9% de actividad internacional. No obstante, esta cifra aún no alcanza los niveles previos a la pandemia y se sitúa dos puntos por debajo de los datos de 2020, según un estudio elaborado por Iberinform, firma líder en el tratamiento de datos empresariales.

El 91% del tejido empresarial opera exclusivamente en el mercado doméstico, en un contexto marcado por la fragmentación geoeconómica, las tensiones geopolíticas y el aumento de las barreras arancelarias, factores que dificultan la expansión hacia nuevos mercados. El informe, basado en cerca de 500.000 entrevistas anuales a equipos directivos, pone de manifiesto que la internacionalización sigue siendo limitada en España, especialmente en un entorno de incertidumbre que ha reducido la apertura comercial.

El Archipiélago ha participado en diversas misiones empresariales en países como Japón y Estados Unidos con el objetivo de atraer este negocio internacional, aprovechando los incentivos fiscales que ofrecen las Islas. Por un lado, cuenta con la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite establecer empresas con un tipo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 25% general vigente en el resto del país. A ello se suma la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que permite reinvertir en la propia producción y obtener, a cambio, deducciones de entre el 45% y el 50%, frente a los porcentajes aplicables en el resto del territorio nacional. En la práctica, estos instrumentos permiten recuperar hasta la mitad de la inversión realizada, lo que convierte a Canarias en un destino especialmente atractivo a escala mundial.

Sin embargo los datos apuntan en otra dirección. Por comunidades autónomas, las regiones con mayor presencia de empresas en mercados globales son Navarra (18%), País Vasco (17%), La Rioja (16%), Comunidad Valenciana (12%) y Aragón (12%). En contraste, las tasas más bajas se registran en Canarias (3%), Baleares (5%), Galicia (6%), Castilla y León (6%) y Castilla-La Mancha (6%).

La hostelería mantiene su base local

La explicación de este porcentaje se encuentra en los sectores que más se benefician de este modelo de negocio global. A la cabeza se sitúan las empresas industriales, con un 19%, seguidas por la logística, con un 13%, y las comunicaciones, con un 12%. Por el contrario, actividades más ligadas a la economía local, como la hostelería –precisamente uno de los grandes motores económicos del Archipiélago–, apenas alcanzan el 1%.

En cuanto al alcance del mercado, el 32% de las empresas opera en todo el territorio nacional, mientras que el 27% limita su actividad a la provincia, el 23% no vende fuera de su municipio y el 8% tiene como referencia su comunidad autónoma. El informe también destaca el aumento de las empresas estrictamente locales, que se sitúan cuatro puntos por encima de los niveles prepandemia. Este fenómeno es especialmente acusado en Baleares y Canarias, donde el 48% de las empresas no opera fuera de su ámbito municipal.

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Así, por sectores, la mayor concentración de empresas locales se da en la hostelería (82%), la educación (44%), la sanidad (37%) y el comercio (31%), frente a las compañías logísticas (4%), de comunicaciones (6%) e industriales (7%), que muestran una mayor proyección exterior.