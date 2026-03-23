José Antonio Caminero, primer médico de Canarias en ocupar un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España

El doctor José Antonio Caminero ha sido nombrado académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ocupará por primera vez el sillón de Neumología, en un hito sin precedentes para la medicina canaria y para la provincia de Las Palmas. La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, ha recibido al facultativo en la sede colegial para felicitarlo por este logro.

El acceso de José Antonio Caminero a la Real Academia Nacional de Medicina de España adquiere una relevancia extraordinaria por su doble alcance, pues no solo se convierte en el primer médico del Archipiélago en ocupar un sillón en esta histórica institución, sino también en la primera persona en ocupar la vacante de Neumología, que ya se encuentra contemplada en los Estatutos de la Academia.

Prestigio de la profesión médica

Durante el encuentro celebrado en la institución profesional, Elizabeth Hernández trasladó a Caminero la felicitación de toda la corporación colegial por un logro que trasciende el ámbito individual y proyecta el prestigio de la profesión médica de la provincia en el máximo nivel científico e institucional del país.

“Este nombramiento marca un antes y un después para la medicina de nuestra provincia y para los médicos de Canarias. José Antonio Caminero se convierte en el primer médico de Canarias en ocupar un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España y, además, en la primera persona en ocupar el sillón de Neumología. Es un orgullo para todo el colegio y un reconocimiento plenamente merecido a una trayectoria de excelencia", señaló Hernández. "Su ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina de España prestigia al conjunto de la profesión médica de nuestra tierra y sitúa a uno de nuestros colegiados en una institución de máximo nivel científico e histórico. Es una magnífica noticia para la provincia de Las Palmas y para Canarias", añadió.

Papel clave

José Antonio Caminero tendrá en la Real Academia Nacional de Medicina un papel clave en la elaboración y revisión de estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con la medicina y la salud, contribuirá a la promoción del conocimiento médico asesorando en temas científicos y participará en labores museísticas y en las sesiones de debate semanales que se organizan en la academia

La Real Academia Nacional de Medicina de España, creada a mediados del siglo XVIII, reúne a algunas de las figuras más relevantes de la historia de la medicina española. Por ella han pasado nombres como Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón o Carlos Jiménez Díaz. La incorporación de José Antonio Caminero a esta entidad sitúa así a un médico del Colegio de Médicos de Las Palmas en una institución de referencia para la ciencia médica española.

El doctor Caminero es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde realizó además su doctorado. A lo largo de su carrera ha compaginado la labor asistencial con una intensa actividad internacional vinculada a la neumología y, de manera muy destacada, a la tuberculosis, colaborando desde 1992 en programas, asesorías y acciones formativas en 109 países. Desde 1996, además, ha prestado apoyo online a más de 7.000 pacientes complejos de neumología procedentes de más de 50 países, consolidándose como una referencia nacional e internacional en este ámbito.

Trayectoria destacada

Su currículum recoge también responsabilidades de alto nivel en organismos internacionales y sociedades científicas. Fue miembro del Comité de Expertos Green Light Committee de la Organización Mundial de la Salud entre 2002 y 2017 y ha formado parte del comité editorial de numerosas guías de la OMS. En 2006 fue nombrado miembro de honor de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y, en 2018, recibió el Premio Nacional de Medicina de la Organización Médica Colegial en la modalidad de Humanidades y Cooperación. También es miembro de honor de distintas sociedades nacionales de neumología de América Latina e impulsó en 2021 Alosa TB Academy, una academia internacional centrada en tuberculosis con especialistas de más de 50 países.

En el ámbito académico y docente, cuenta con acreditación como catedrático por Aneca, ha dirigido e impartido 263 cursos nacionales e internacionales en 33 países, con más de 9.700 horas lectivas y 7.542 profesionales sanitarios formados. A ello se suma la edición de una decena de libros de referencia, más de 500 conferencias impartidas en más de 40 países y una producción científica de 218 artículos en revistas de alto impacto, con un índice H de 44 y seis sexenios de investigación reconocidos por Aneca.

Con este reconocimiento, el Colegio de Médicos de Las Palmas quiere poner en valor no solo la dimensión del nombramiento, sino también lo que representa para la historia médica de la provincia: la entrada, por primera vez, de uno de sus colegiados en la Real Academia Nacional de Medicina de España y la elección de ese mismo profesional para ocupar por primera vez el sillón de Neumología previsto en la institución.