El ocaso de Therese enchumba a Canarias: el sur de Tenerife y La Palma esperan más lluvias intensas este martes

La borrasca Therese está llegando a su ocaso, pero este martes seguirá enchumbando a la provincia occidental y Gran Canaria. La imprevisible borrasca, que se debilitará a lo largo de la jornada, dejará aún precipitaciones intensas en el sur de Tenerife y La Palma, así como algunas tormentas, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Aemet mantiene el aviso naranja por lluvias intensas en La Palma –que podrá registrar acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado con lluvias que comiencen a partir de las 15:00 horas– y en el sur de Tenerife, para el que anticipa acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado. En el resto de islas, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, las precipitaciones serán menos abundantes, pudiendo acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado. La probabilidad de que esto se cumpla, según la Aemet, se sitúa entre el 50 y el 70%.

Por su parte, el Gobierno de Canarias mantiene la alerta por lluvias en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Los chubascos, según la Aemet, serán localmente fuertes en las islas montañosas, pero muy dispersos. Las rachas de viento serán muy fuertes en el norte y este de La Palma de cara al final de la tarde, pero no lo suficiente como para activar avisos meteorológicos.

Otro día lluvioso en Canarias

El día amanecerá nuboso, pero durante el día se podrán abrir claros de manera ocasional. Por la tarde, la nubosa borrasca se empezará a retirar por la tarde de Lanzarote y Fuerteventura, las primeras islas en despedirse de Therese. Y es que será precisamente a lo largo de la tarde cuando el centro de la borrasca se difumine, con vientos cada vez más débiles y lluvias más dispersas y difíciles de localizar.

El viento, como en los últimos días, tenderá a remitir. Entre otras cosas, por el giro que ha dado en su orientación. No en vano, ha pasado de soplar del suroeste a hacerlo del nordeste.

Durante el miércoles, los restos de Therese seguirán ocasionando lluvias en la provincia occidental, mientras se empieza a imponer una situación meteorológica más común del alisio. Y es que, lo que queda de semana, un gran anticiclón se situará en el norte de la España peninsular, garantizando una situación más común de la primavera.

Rociada nocturna

Aún en la jornada del lunes, Canarias recibió una rociada de Therese debido a un giro nocturno en su dirección. La zona más lluviosa este lunes fue así Agüimes, en Gran Canaria, donde se registraron acumulados de 46,6 litros por metro cuadrado. Sin embargo, gran parte de estas lluvias se registraron de madrugada, entre medianoche y las 5:00 de la mañana. La madrugada también fue especialmente lluviosa en San Juan de la Rambla, en Tenerife, donde en todo el día se pudieron acumular 44,4 litros por metro cuadrado.

Otra de las zonas donde Therese se dejó notar fue en Garachico. Según los datos de la Aemet, en el pequeño pueblo del norte de Tenerife se registraron acumulados de hasta 43 litros por metro cuadrado. Una lluvia que también llegó de noche.

Cierre de senderos y pistas forestales

Ante la previsión para la jornada del martes, el Cabildo de Tenerife ha decidido actualizar el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y mantener sus restricciones y cierres de senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zona de alta montaña, incluido el Parque Nacional del Teide. También se mantiene cerrada la única carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445). Por otra parte, se ha procedido de actividades culturales y deportivas al aire libre.

Asimismo, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extrema la precaución en carreteras y zonas costeras. «Rogamos máxima prudencia y seguir siempre los canales oficiales de Protección Civil», sentenció Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. La actualización se produce tras el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias que pueden alcanzar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, lo que incrementa el riesgo en diferentes zonas de la isla.

Cambio de comportamiento de la borrasca

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado que esta actualización responde al cambio de comportamiento de la borrasca, que ha obligado a reforzar las medidas preventivas. «Estamos ante un giro en la situación meteorológica que puede tener un impacto significativo en la isla. Por eso hemos activado el PEIN en alerta, porque nuestra prioridad sigue siendo la protección de las personas y la anticipación ante cualquier riesgo», indicó.

Dávila insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad, «pedimos a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada por los canales oficiales. La prevención en momentos como este es clave para evitar situaciones de riesgo». Por su parte, el jefe de Protección Civil del Cabildo, Néstor Padrón, señaló que el cambio de trayectoria del sistema meteorológico obliga a mantener un alto nivel de vigilancia. «El giro de la borrasca implica que tengamos que estar especialmente atentos a la evolución de las lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, que son las que pueden generar problemas en barrancos y zonas inundables», destacó. n