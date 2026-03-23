Pronóstico de la Aemet para la Semana Santa 2026 en Canarias: ¿Habrá buen tiempo tras las borrascas?

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección), y muchos canarios esperan que las condiciones meteorológicas mejoren tras la cadena de borrascas que han azotado el archipiélago en lo que va de año. La más reciente, la borrasca Therese, que según las previsiones, abandonará el archipiélago canario el próximo miércoles, 25 de marzo.

Este periodo es uno de los más esperados para disfrutar de un merecido descanso, viajar, visitar a familiares y amigos o hacer planes distintos a los habituales.

Aunque no todo el mundo puede disfrutar de la semana al completo de vacaciones, la mayoría de la población tiene libre desde el festivo Jueves Santo, 2 de abril, al domingo 5 de abril. Incluso, hay comunidades autónomas en las que también no es día laborable el lunes 6.

Cartel de la Aemet con las borrascas y danas de gran impacto en la temporada 2025/ 2026 / Aemet

Pronóstico para la última semana de marzo

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana del 23 al 29 de marzo presenta una incertidumbre notable en cuanto al clima, como es habitual en las predicciones a largo plazo. En base a la información disponible, se espera que continúen las precipitaciones en varias regiones del país, incluyendo el este y sur de la Península y los archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan en torno a sus valores normales para esta época del año.

Sin embargo, se hace énfasis en que esta predicción podría variar considerablemente a medida que se acerquen las fechas, por lo que se recomienda estar atentos a las futuras actualizaciones.

¿Qué tiempo se espera para la Semana Santa en Canarias?

En cuanto a la semana del 30 de marzo al 6 de abril, coincidente con la festividad de la Semana Santa, la Aemet aún no ha podido establecer una tendencia clara sobre las temperaturas y precipitaciones. Aunque algunos esperan cielos despejados y buen tiempo para aprovechar las vacaciones, las condiciones climáticas en Canarias durante este periodo siguen siendo inciertas.

A medida que se acerque la fecha, se podrán ofrecer más detalles sobre las condiciones que acompañarán las celebraciones religiosas y festivas, así como las posibles actividades al aire libre. Los canarios y turistas esperan con optimismo que las lluvias den paso a un tiempo más estable, tras un inicio de año marcado por las tormentas.

Recorrido presas de Gran Canaria temporal Therese. Presa de los Pérez / José Pérez Curbelo

Las previsiones de 'eltiempo.es' para las Islas Canarias

La pregunta que todos se hacen cada año, ¿lloverá en Semana Santa?, empieza a tener respuesta. Según los primeros mapas meteorológicos, la Semana Santa 2026 arrancará con un clima bastante estable en Canarias. Aunque la lluvia no será la protagonista, sí se espera un descenso de temperaturas que podría sorprender a más de uno.

El comienzo de la Santa en Canarias, como en el resto del país, estará marcado por una situación de estabilidad en general, según eltiempo.es. Según las últimas predicciones de tiempo.es, se esperan cielos mayormente despejados, sin lluvias generalizadas que afecten a las islas. Solo algunas zonas pueden experimentar precipitaciones puntuales, pero no habrá lluvias intensas.

El descenso de temperaturas será el factor clave que podría cambiar la percepción del clima en estas fechas. Las temperaturas podrían bajar notablemente, lo que afectaría especialmente a las zonas más altas de las islas y a las áreas cercanas al mar, dejando un tiempo más fresco de lo habitual.

Durante el fin de semana de la Semana Santa, se espera que la situación estable se mantenga en las Islas Canarias. Mientras en otras partes de España, como el Cantábrico o los Pirineos, podrían haber algunas lluvias débiles, en Canarias los cielos estarán mayormente despejados, con algunas variaciones pero sin grandes precipitaciones.

Consejos para estar preparados

Para quienes planean disfrutar de la Semana Santa al aire libre en Canarias, es recomendable seguir las actualizaciones diarias del pronóstico del tiempo proporcionadas por la Aemet y otros servicios meteorológicos oficiales. Además, es aconsejable llevar ropa adecuada para cambios bruscos de temperatura o lluvia inesperada.