Tormentas y chubascos fuertes sacudirán Canarias esta madrugada: así afectará isla por isla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la madrugada de este martes en Canarias un nuevo episodio de inestabilidad, con chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormentas, especialmente en las primeras horas. A lo largo del día, la situación tenderá a estabilizarse de forma progresiva.

Previsión por islas

Gran Canaria

Cielos nubosos con claros, disminuyendo al final del día. No se descartan chubascos localmente fuertes y con tormenta durante la madrugada. Temperaturas entre 16 y 22 grados. Viento flojo del sur, girando a este por la noche.

Lanzarote

Cielos nubosos con apertura de claros ocasionales y posibilidad de chubascos dispersos, localmente intensos. Mejora por la tarde con tendencia a poco nuboso. Temperaturas entre 15 y 21 grados. Viento moderado del sureste, girando a norte al final del día.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos, que podrían ser fuertes de forma puntual. Mejora a partir de la tarde. Temperaturas entre 16 y 21 grados. Viento del sureste moderado, rolando a norte.

Tenerife

Nuboso con claros ocasionales y probabilidad de chubascos fuertes con tormenta en la madrugada. Posibles heladas débiles en cumbres. Temperaturas entre 16 y 22 grados. Viento flojo de componente sur.

La Gomera

Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos dispersos, localmente fuertes y con tormenta en la madrugada. Temperaturas entre 16 y 21 grados. Viento flojo del sur.

La Palma

Cielos nubosos con apertura de claros y chubascos que podrían ser localmente intensos y tormentosos en la madrugada. Posibles heladas en cumbres. Temperaturas entre 13 y 22 grados. Viento flojo del sur, tendiendo a variable.

El Hierro

Nuboso con claros ocasionales y probabilidad de chubascos dispersos, localmente fuertes y con tormenta. Temperaturas entre 11 y 16 grados. Viento flojo del sur.

En el mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, con intervalos de fuerza 6 al noroeste por la noche, marejada o fuerte marejada y mar de fondo en torno a dos metros. Las precipitaciones y tormentas podrán reducir la visibilidad en algunos momentos.