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Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.
En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
Medio millar de personas en Canarias quedarán fuera del proceso de regularización por condenas de patronear pateras
En Canarias, las condenas superan los tres años de prisión, lo que mantiene los antecedentes penales vigente durante más tiempo e impide la legalización administrativa
Dalia Guerra
La regularización de migrantes no borrará la economía sumergida en Canarias
Las regularización aumentará la población activa y aportará mayor seguridad jurídica a beneficiarios y empresas
Dalia Guerra
Latino, con familia y trabajo: el perfil del migrante irregular en Canarias
La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno beneficiará a unos 40.000 extranjeros que residen en las Islas sin tener papeles
Salvador Lachica
Canarias quiere recuperar a los 'nietos' de la emigración
El Gobierno mueve ficha ante el desplome de la participación juvenil de la diáspora y el envejecimiento de las entidades en el exterior
Alexandra Socorro
¿Por qué aumenta el discurso de odio hacia las personas migrantes?
Un iforme del CES apunta que los mensajes de este tipo se intensifican con acontecimientos concretos como la derivación de menores hacia la Península
Salvador Lachica
El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal
Las comunidades autónomas rechazan seguir acogiendo más niños después del 19 de marzo pese a que el Archipiélago, Ceuta y Melilla continúan en contingencia migratoria extraordinaria
Alexandra Socorro
Un año del decreto que permite el traslado de menores a la Península: los números que reflejan la situación actual
Al cumplirse un año de la aplicación de la norma que convirtió en ley la derivación de jóvenes a la Península, las cifras reflejan una realidad distinta a la prevista por la norma para estas fecha
Alexandra Socorro
Candelaria Delgado, sobre el traslado de menores a la Península: "No se puede hablar de éxito"
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias realiza un balance del real decreto-ley que permite la derivación de menores migrantes a la Península al cumplirse un año de su aplicación
La Provincia
Llegan 59 migrantes a Fuerteventura tras ser rescatados en una neumática
Salvamento Marítimo los trasladó al muelle de Gran Tarajal y ninguno requirió ser evacuado a un centro sanitario
Salvador Lachica
El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal
Las comunidades autónomas rechazan seguir acogiendo más niños después del 19 de marzo pese a que el Archipiélago, Ceuta y Melilla continúan en contingencia migratoria extraordinaria
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