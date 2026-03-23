El voto de CC al decreto anticrisis del Gobierno dependerá de la compensación financiera para las Islas

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha calificado el decreto del Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra como "absolutamente insuficiente" para la realidad de las Islas y ha condicionado el apoyo de los nacionalistas canarios a que se garantice una compensación financiera para Canarias.

Valido expone que, aunque recoge algunas de las medidas propuestas por Coalición Canaria, como las ayudas directas al transporte marítimo e interinsular o al sector primario, por ejemplo, para la compra de fertilizantes, su impacto en una economía como la del Archipiélago, especialmente vulnerable en este contexto bélico, es insuficiente.

La singularidad fiscal canaria

Desde Coalición Canaria se considera que el decreto propuesto por el Gobierno de España está concebido para la realidad peninsular y que olvida, de nuevo, la singularidad fiscal canaria. De este modo, las medidas de mayor peso son aquellas vinculadas a la reducción del IVA y, por lo tanto, no son aplicables en Canarias.

Cristina Valido ha reprochado que los canarios deban "soportar las medidas que requiere la situación con cargo a su presupuesto, mientras que el Estado asume su coste para el territorio continental". Asimismo, ha señalado que el IGIC "sostiene los servicios básicos de los canarios y no puede verse mermado por la necesidad de financiar medidas que el Estado asume para la ciudadanía peninsular".

Compensación financiera

Por ello, desde Coalición Canaria se advierte de que su voto en la tramitación del decreto en el Pleno del próximo jueves dependerá de que exista una garantía de compensación financiera suficiente por parte del Ejecutivo central para el Gobierno de Canarias, que permita llevar a cabo todas las medidas que no pueden aplicarse en el Archipiélago en esta compleja coyuntura socioeconómica global.

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Valido espera que el Gobierno de Canarias obtenga la respuesta "que por derecho corresponde" a las Islas y que el Gobierno de España no continúe ignorando su singularidad y las obligaciones que tiene con la única región ultraperiférica del Estado.