La Aemet prevé lluvias localmente fuertes en Canarias durante el miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que Canarias afrontará este miércoles una jornada de tiempo inestable, con probables chubascos ocasionales, posibilidad de lluvias localmente fuertes en las islas montañosas y un foco especial en La Palma, donde la previsión señala precipitaciones más intensas y persistentes en algunos puntos.

Según la predicción, en cumbres y vertientes este y norte de La Palma los chubascos podrán ser fuertes, persistentes y venir acompañados de tormenta durante la madrugada. En el resto del Archipiélago también se esperan precipitaciones, aunque con un comportamiento más irregular y disperso en función de la isla y de la hora.

Lanzarote y Fuerteventura: chubascos dispersos y posible tormenta aislada

En Lanzarote y Fuerteventura, la previsión dibuja un panorama algo diferente. Durante la primera mitad del día se esperan intervalos de nubes medias y altas con probables chubascos dispersos y ocasionales. La AEMET añade además que no se descarta alguna tormenta aislada en el entorno, lo que amplía la inestabilidad también a las islas más orientales, aunque con menor intensidad que en La Palma.