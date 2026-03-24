La Aemet prevé lluvias localmente fuertes en Canarias durante el miércoles
En Lanzarote y Fuerteventura, se prevén chubascos dispersos durante la primera mitad del día, con posibilidad de tormentas aisladas, aunque con menor intensidad que en las islas occidentales
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que Canarias afrontará este miércoles una jornada de tiempo inestable, con probables chubascos ocasionales, posibilidad de lluvias localmente fuertes en las islas montañosas y un foco especial en La Palma, donde la previsión señala precipitaciones más intensas y persistentes en algunos puntos.
Según la predicción, en cumbres y vertientes este y norte de La Palma los chubascos podrán ser fuertes, persistentes y venir acompañados de tormenta durante la madrugada. En el resto del Archipiélago también se esperan precipitaciones, aunque con un comportamiento más irregular y disperso en función de la isla y de la hora.
Lanzarote y Fuerteventura: chubascos dispersos y posible tormenta aislada
En Lanzarote y Fuerteventura, la previsión dibuja un panorama algo diferente. Durante la primera mitad del día se esperan intervalos de nubes medias y altas con probables chubascos dispersos y ocasionales. La AEMET añade además que no se descarta alguna tormenta aislada en el entorno, lo que amplía la inestabilidad también a las islas más orientales, aunque con menor intensidad que en La Palma.
- La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
- Susto en El Corte Inglés de Mesa y López tras el desalojo de la sexta planta por humo en la cafetería
- Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
- La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
- ¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
- Dinko Horkas: el número uno de la UD Las Palmas y la próxima gran venta por diez millones
- Muere un motorista tras sufrir un accidente en Las Palmas de Gran Canaria
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal