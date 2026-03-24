Binter lanza su clase Premium en las rutas con Dakar y Nuakchot

Binter ampliará su servicio de clase Premium a las rutas con Dakar y Nuakchot a partir del 6 de abril, tras la buena acogida obtenida desde su lanzamiento, el pasado septiembre, en las conexiones con Madrid. Esta modalidad ofrece a los pasajeros una experiencia de viaje más cómoda y exclusiva, con atractivos como asientos situados en las primeras filas del avión, la butaca contigua libre y un servicio a bordo premium, entre otras ventajas.

La positiva respuesta registrada en las rutas donde ya está disponible confirma que los clientes valoran especialmente el mayor confort, el espacio adicional y la atención diferenciada durante el vuelo. Con esta ampliación, la aerolínea refuerza su apuesta por ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de sus viajeros en las conexiones con Dakar y Nuakchot, incorporando prestaciones pensadas para hacer del trayecto una experiencia aún más agradable.

Una clase con más ventajas

Entre las principales ventajas de la clase Premium destacan el uso de asientos en las primeras filas del avión, con la butaca contigua libre, y un servicio a bordo superior que, además del aperitivo gourmet, incluye copa de bienvenida, servicio de bar durante todo el vuelo y postre con el servicio de café.

Los usuarios de esta tarifa tienen acceso a las salas VIP y el fast track, prioridad en facturación y embarque y dos bultos de hasta 23 kilos facturados, aparte del equipaje de mano. Esta modalidad también incluye la máxima flexibilidad para el cambio de billetes y el reembolso sin coste ni penalizaciones, así como un número de atención telefónica diferenciado.

Todos estos atractivos se suman a las características diferenciales del 'modo canario' que Binter ofrece para todas sus tarifas: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras ventajas.

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Ya se pueden adquirir billetes para volar en clase Premium en estas rutas a través de los distintos canales de venta de la compañía: binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes y las oficinas del aeropuerto.