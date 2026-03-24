Binter propone ampliar su bandeja de destinos en verano
Con un contrato de 538.450 euros, el Gobierno riojano busca que la compañía canaria conecte Logroño-Agoncillo con una terminal canaria
Binter ha presentado, a través de Gestión Aeronáutica Integral Canaria, una oferta para operar los vuelos regulares entre Logroño-Agoncillo y Canarias durante el próximo verano. El Gobierno de La Rioja ha señalado que este martes se inició el proceso de valoración de la propuesta, tras cerrarse el plazo de presentación para las empresas interesadas en optar al servicio. La operación permitiría a la compañía canaria seguir ampliando su red de conexiones entre las Islas y distintos puntos de la Península, en plena temporada estival.
El pliego establece un mínimo de 26 frecuencias y 6.760 asientos por cada uno de los dos años de duración del contrato, que será prorrogable por dos más, hasta un máximo de cuatro.
La licitadora deberá conectar el aeropuerto Logroño-Agoncillo con una de las principales terminales del Archipiélago, a elegir entre Gran Canaria, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur, Lanzarote-Aeropuerto César Manrique y La Palma. Además, se valorará la red de destinos que la aerolínea ofrezca desde el aeropuerto elegido con servicio de billete único, facturación a destino final y protección en conexión a cualquier de los otros cuatro aeropuertos principales; así como a los de Fuerteventura, El Hierro y La Gomera.
Las operaciones se desarrollarán entre junio y septiembre y, durante este plazo, se deberá ofrecer un mínimo de 52 operaciones de ida y vuelta; y una capacidad mínima por vuelo de 130 plazas.
El contrato, que se ha licitado por un importe de 538.450 euros, incluye la realización de acciones de patrocinio para incrementar el posicionamiento, notoriedad y reconocimiento de la marca turística La Rioja en el mercado de las Islas Canarias. Ello se hará mediante soportes publicitarios y acciones promocionales vinculadas al entorno del viaje aéreo, con el fin de aprovechar la capacidad de difusión, impacto y segmentación que ofrece la actividad de la aerolínea adjudicataria.
Aumentar la conectividad
Así, se pretende contribuir a consolidar la percepción de La Rioja como un destino accesible, atractivo y competitivo, lo que reforzará su presencia en el mercado canario y favoreciendo retorno medible en términos de notoriedad, impacto promocional y posicionamiento, ha detallado el Gobierno regional.
Los pasajeros de los vuelos con Canarias podrán utilizar con el nuevo servicio de transporte público un autobús lanzadera, que ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja para reforzar la conectividad de Logroño con la terminal riojana.
El Ejecutivo riojano ha impulsado esta licitación con el objetivo de mejorar la conectividad de los riojanos con uno de los principales destinos de sol y playa de España; y para permitir la llegada de turistas internacionales y canarios a la región y beneficiar al sector turístico, hostelero y comercial de La Rioja.
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