Canarias amanece con riesgo de tormentas y lluvias fuertes: estas son las previsiones por islas

Canarias arranca este martes con inestabilidad, con previsión de chubascos localmente fuertes y tormentas durante la madrugada y primeras horas del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque la situación tenderá a mejorar con el paso de las horas, se recomienda precaución ante posibles lluvias intensas en varios puntos del archipiélago.Previsión por islas

Gran Canaria

Cielos nubosos con claros, disminuyendo al final del día. No se descartan chubascos localmente fuertes y con tormenta durante la madrugada. Temperaturas entre 16 y 22 grados. Viento flojo del sur, girando a este por la noche.

Lanzarote

Cielos nubosos con apertura de claros ocasionales y posibilidad de chubascos dispersos, localmente intensos. Mejora por la tarde con tendencia a poco nuboso. Temperaturas entre 15 y 21 grados. Viento moderado del sureste, girando a norte al final del día.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos, que podrían ser fuertes de forma puntual. Mejora a partir de la tarde. Temperaturas entre 16 y 21 grados. Viento del sureste moderado, rolando a norte.

Tenerife

Nuboso con claros ocasionales y probabilidad de chubascos fuertes con tormenta en la madrugada. Posibles heladas débiles en cumbres. Temperaturas entre 16 y 22 grados. Viento flojo de componente sur.

La Gomera

Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos dispersos, localmente fuertes y con tormenta en la madrugada. Temperaturas entre 16 y 21 grados. Viento flojo del sur.

La Palma

Cielos nubosos con apertura de claros y chubascos que podrían ser localmente intensos y tormentosos en la madrugada. Posibles heladas en cumbres. Temperaturas entre 13 y 22 grados. Viento flojo del sur, tendiendo a variable.

El Hierro

Nuboso con claros ocasionales y probabilidad de chubascos dispersos, localmente fuertes y con tormenta. Temperaturas entre 11 y 16 grados. Viento flojo del sur.

En el mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, con intervalos de fuerza 6 al noroeste por la noche, marejada o fuerte marejada y mar de fondo en torno a dos metros. Las precipitaciones y tormentas podrán reducir la visibilidad en algunos momentos.