La DGT y la Guardia Civil intensifican la vigilancia a los conductores por el uso de estos dispositivos en los vehículos canarios: multas de hasta 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir

Controlar la velocidad sigue siendo uno de los principales objetivos de la Dirección General de Tráfico (DGT) con e objetivo de aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto del país. Para ello, los radares tiene un papel clave capturando a los conductores que superan el límite establecido.

Sin embargo, hay quienes utilizan dispositivos para detectar estos controles de tráfico. La normativa prohíbe el uso de inhibidores y detectores de radares, su uso puede acarrear sanciones económicas y la pérdida de puntos de la licencia de conducir.

Sanciones elevadas para los conductores que utilicen inhibidores o detectores

Según el artículo 13.6 de la Ley de Tráfico "se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se prohíbe llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros".

Los inhibidores actúan interfiriendo con los radares de tráfico, para que estos no pueden medir la velocidad a la que circula el vehículo. Los conductores que utilicen este tipo de aparatos se exponen a sanciones de hasta 6.000 euros y la perdida de 6 puntos del carné de conducir.

Aunque el conductor no es el único que se enfrenta a multa. El profesional o talle que instale un inhibido también se juega elevadas sanciones.

Por otro lado, los detectores no interfieren en el funcionamiento de los radares, pero si avisan al conducto de su presencia. Aun así, la normativa tambien prohíbe su uso y los conductores se enfrentan a sanciones de 500 euros y la pérdida de 3 puntos del carné de conducir.

¿Sabes dónde están los nuevos radares de la DGT en Canarias? / Neomotor

¿Cómo pueden detectar los conductores los radares?

No todos los sistemas son ilegales. Los conocidos como avisadores de radares sí están permitidos, ya que su función es informar a los conductores sobre la ubicación de los controles de velocidad fijos utilizando datos públicos.

Aplicaciones como Google Maps o Waze, alertar al conductor sin interferir en los sistemas de control de Tráfico.

Sanciones por exceso de velocidad en las Islas Canarias

En 2024, los radares situados en las Islas Canarias capturaron a 113.942 conductores, un incremento del 10,1% respecto al año anterior. El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras del archipiélago.

Los conductores que superen los límites de velocidad establecidos se enfrentan a sanciones económicas entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la infracción cometida.

La DGT insiste en que "es un delito conducir con exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas. En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones. El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite".

Las autoridades aconsejan levantar el pie del acelerador cuando circulen por vías en las que haya controles de velocidad y evitar los detectores de radares prohibidos si no quieren llevarse una elevada sanción económica con pérdida de puntos del carné de conducir.