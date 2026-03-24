Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ThereseAviso urgente en la Presa de FatagaPrecio de la gasolina en CanariasCriptoestafa en CanariasCarmelo RamírezUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | Última hora de la borrasca Therese en Canarias: las fuertes lluvias provocan el confinamiento de Arteara y Fataga

La borrasca Therese comienza a retirarse dejando las presas al límite de su capacidad. El Cabildo mantiene restricciones en una decena de vías por precaución y desprendimientos

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

Gran Canaria inicia la semana pendiente de la evolución de la borrasca Therese, que tras varios días de lluvias intensas comienza a alejarse del Archipiélago. El balance hasta el momento es positivo en cuanto al llenado de los embalses, con presas públicas como Gambuesa, El Mulato, El Vaquero y Candelaria alcanzando su capacidad máxima. Sin embargo, la saturación del terreno y el alivio natural de las presas obligan a mantener la cautela en las carreteras. El Cabildo de Gran Canaria informa de que una decena de vías permanecen cerradas o con restricciones, especialmente en las zonas de medianías y el suroeste, donde se trabaja para restablecer la normalidad tras los desprendimientos registrados durante la noche.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
  2. El paso de la borrasca Therese en las últimas horas por Gran Canaria: presas y barrancos al límite, desprendimientos y vías cerradas
  3. Gran Canaria insiste en que no se suba a la cumbre ni se acceda a las presas por las consecuencias de la borrasca Therese
  4. La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
  5. La Aemet avisa de lo peor de la borrasca Therese en Canarias y pone fecha al fin del temporal: 300 mm y rachas de 90 km/h
  6. ¿Habrá clases presenciales en Canarias este lunes?
  7. Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
  8. La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote

DIRECTO | Última hora de la borrasca Therese en Canarias: las fuertes lluvias provocan el confinamiento de Arteara y Fataga

DIRECTO | Última hora de la borrasca Therese en Canarias: las fuertes lluvias provocan el confinamiento de Arteara y Fataga

Canarias amanece con riesgo de tormentas y lluvias fuertes: estas son las previsiones por islas

Canarias amanece con riesgo de tormentas y lluvias fuertes: estas son las previsiones por islas

Canarias dejó de ser en 2025 la región con más rupturas matrimoniales

Canarias dejó de ser en 2025 la región con más rupturas matrimoniales

Héctor Santana, pionero en la Gala Drag, presenta su libro contra el estigma del síndrome de Down

Héctor Santana, pionero en la Gala Drag, presenta su libro contra el estigma del síndrome de Down

Aumentar la oferta formativa en las islas menores y condiciones laborales más atractivas: la estrategia de Canarias para paliar la falta de personal sociosanitario

Aumentar la oferta formativa en las islas menores y condiciones laborales más atractivas: la estrategia de Canarias para paliar la falta de personal sociosanitario

José Antonio Caminero, primer médico de Canarias en ocupar un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España

José Antonio Caminero, primer médico de Canarias en ocupar un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España

Marina García, la joven gomera que abre el camino a las futuras matemáticas de Canarias

Marina García, la joven gomera que abre el camino a las futuras matemáticas de Canarias

¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?

¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
Tracking Pixel Contents