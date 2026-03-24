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DIRECTO | Última hora de la borrasca Therese en Canarias: las fuertes lluvias provocan el confinamiento de Arteara y Fataga
La borrasca Therese comienza a retirarse dejando las presas al límite de su capacidad. El Cabildo mantiene restricciones en una decena de vías por precaución y desprendimientos
Gran Canaria inicia la semana pendiente de la evolución de la borrasca Therese, que tras varios días de lluvias intensas comienza a alejarse del Archipiélago. El balance hasta el momento es positivo en cuanto al llenado de los embalses, con presas públicas como Gambuesa, El Mulato, El Vaquero y Candelaria alcanzando su capacidad máxima. Sin embargo, la saturación del terreno y el alivio natural de las presas obligan a mantener la cautela en las carreteras. El Cabildo de Gran Canaria informa de que una decena de vías permanecen cerradas o con restricciones, especialmente en las zonas de medianías y el suroeste, donde se trabaja para restablecer la normalidad tras los desprendimientos registrados durante la noche.
Las fuertes lluvias provocan el confinamiento de Arteara y Fataga
La borrasca Therese ha dejado numerosas incidencias y varias inundaciones durante la madrugada de este martes.
La Sorrueda recupera su postal
Una de las presas más icónicas de la isla por la imagen que ofrece con su peñón en medio del agua se terminó de llenar ayer después de 16 años. Por otro lado, las fuertes lluvias de las últimas noches caídas en el sur y el suroeste corrieron por los diferentes barrancos hasta las playas, provocando incidencias en la costa
Durante la tarde, las intensas lluvias registradas en Playa Blanca, en Lanzarote, provocaron inundaciones en garajes de viviendas y en algunas calles.
Alerta en Gran Canaria: las lluvias de Therese mantienen en vilo a Canarias hasta el jueves por la noche
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, informó sobre el impacto de la borrasca Therese, que ha dejado diez carreteras cortadas y 16 presas aliviando agua, complicando la situación en la isla
Imágenes de los efectos de la borrasca Therese este lunes en el sur de Gran Canaria.
El ocaso de Therese enchumba a Canarias: el sur de Tenerife y La Palma esperan más lluvias intensas este martes
La Aemet mantiene el aviso naranja por fuertes precipitaciones en el sur de Tenerife y toda La Palma
AVISO IMPORTANTE – DUNAS DE MASPALOMAS
La Aemet activa de nuevo avisos naranjas
La borrasca Therese está dejando acumulaciones muy altas de lluvia en varios puntos de Canarias desde el pasado jueves.Solo en Gran Canaria, el Cabildo estima que han entrado en las presas más de 14 millones de metros cúbicos de agua en tres días y varios embalses se han llenado por primera vez en lustros.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado de nuevo avisos de nivel naranja (riesgo importante) por fuertes lluvias para este lunes en Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde pronostica que pueden caer más de 30 litros de agua por metro cuadrado en el curso de una hora.Todas las demás islas siguen bajo aviso de nivel amarillo (riesgo bajo), también por lluvias. Se espera que las precipitaciones de este lunes descarguen 20 litros/m2 o más en una hora en Gran Canaria y 15 litros/m2 o más en una hora en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
Johanna Betancor Galindo
El Cabildo advierte del riesgo de víctimas mortales
El Cabildo de Gran Canaria ha lanzado una seria advertencia ante la crecida súbita de los barrancos, alertando de que puede haber víctimas mortales si la situación no se toma con la suficiente seriedad.
La institución insular ha señalado que el aumento del caudal puede producirse de forma repentina, especialmente en barrancos habitualmente secos como el de Fataga, debido al alivio de presas que están a punto de alcanzar su capacidad máxima, como Fataga y La Sorrueda.
En este sentido, el director de emergencias de la isla, Federico Grillo, ha insistido en que existe riesgo de afección a viviendas situadas aguas abajo, por lo que ya se está avisando a los vecinos de estas zonas para que extremen las precauciones. “La clave está en adelantarse al riesgo”, ha señalado, al tiempo que ha pedido evitar cualquier exposición innecesaria en barrancos o zonas próximas. Más información.
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