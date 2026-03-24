La Eurocámara reclama agilizar retornos y más fondos nacionales y de la UE para Canarias frente a presión migratoria

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha reclamado este martes un aumento de la financiación nacional y europea para las islas Canarias como parte del apoyo reforzado que necesita el Archipiélago para hacer frente al aumento de la presión migratoria.

Así consta en las conclusiones del informe de la misión de eurodiputados que el pasado septiembre se desplazaron a la región para evaluar la situación; un texto que ha sido adoptado con 15 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones por la comisión de Peticiones de la Eurocámara.

El documento defiende una política europea en materia de migración que sea "firme, justa y humana", que aborde de manera distinta la gestión de la migración legal de la migración por rutas irregulares, ya que los eurodiputados ven en la segunda un riesgo para la cohesión social y la credibilidad de las autoridades públicas.

Entre las recomendaciones que señalan los eurodiputados en su informe destacan comprometer una mayor financiación tanto procedente de fondos de la UE como de las arcas nacionales para las islas Canarias.

Más financiación

También piden que mejorar las condiciones de acogida en el archipiélago, cuyos centros han estado desbordados, pero defienden que sean soluciones "estrictamente temporales" para responder a situaciones de emergencia, por lo que abogan también por acelerar los procedimientos de deportación de los migrantes a los que no se reconozca el derecho al asilo en suelo comunitario.

Además, el informe plantea controles sistemáticos de identidad y seguridad de los migrantes llegados, así como que sean sometidos a exámenes médicos y de verificación de edad a su llegada las islas. De manera general, los eurodiputados apuestan también por un refuerzo del control de las fronteras exteriores de la Unión y por tomar más medidas contra las redes que trafican con personas, al tiempo que se garantiza una mayor cooperación judicial y policial a nivel nacional y de la UE.

Noticias relacionadas

La cooperación con los países de origen y tránsito de la migración es otra de las claves señaladas por el informe de la misión, para abordar las "causas profundas" de la migración irregular. Las conclusiones de la comisión europarlamentarias, que no son vinculantes, son el resultado de la misión de seis eurodiputados que en febrero del pasado año visitaron el campamento de Las Raíces, en Tenerife; el 'Canarias 50', en Gran Canaria; y un IES en Firgas (Gran Canaria)