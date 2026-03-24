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Pleno del Parlamento de Canarias

El Gobierno canario da por "agotada" la negociación de la financiación autonómica en esta legislatura: "No es ni malo"

El vicepresidente Manuel Domínguez dice: "que me dejen como estoy, creo que no es ni malo", en referencia a que prefiere el sistema actual al que plantea el Estado, que pretende computar el REF

Manuel Domínguez, este martes en el pleno del Parlamento de Canarias.

Manuel Domínguez, este martes en el pleno del Parlamento de Canarias. / Ramón de la Rocha/Efe

Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, han manifestado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que las posibilidades de alcanzar un nuevo sistema de financiación autonómica en la presente legislatura están "agotadas". Ambos, han coincidido en que la inestabilidad parlamentaria y el calendario electoral, con la reciente convocatoria de elecciones en Andalucía, bloquean cualquier avance justo y multilateral para las islas. Para Domínguez, "no es ni malo" para las Islas.

Ausencia del Presidente

El inicio del pleno ha estado marcado por la adversidad meteorológica que afecta a Gran Canaria. Ante la gravedad de la situación, el presidente Fernando Clavijo se ha desplazado de urgencia a dicha isla, lo que ha motivado el aplazamiento de sus preguntas parlamentarias. El vicepresidente Domínguez ha agradecido la disposición de los grupos para reorganizar el orden del día y se ha sumado a los mensajes de "precaución a la ciudadanía" y agradecimiento a los servicios de emergencia que actúan en las zonas afectadas.

Legislatura agotada

Casimiro Curbelo, quien formuló la pregunta al vicepresidente, ha sido contundente al afirmar que la posibilidad de negociar un nuevo sistema en esta legislatura "está agotada". Curbelo ha señalado que la inestabilidad en el Congreso y la dificultad para convocar órganos como la Conferencia de Presidentes bloquean el avance de una financiación justa para una tierra con "déficits estructurales" agravados por crisis como el conflicto en Irán.

"Que me dejen como estoy"

Por su parte, Manuel Domínguez ha compartido este diagnóstico de agotamiento debido a la cercanía de diversos procesos electorales, como los comicios en Andalucía. Ante la posibilidad de que el Gobierno central pretenda computar el Régimen Económico y Fiscal (REF) dentro del sistema de financiación común, Domínguez ha dejado clara su postura: "Viendo el vaso medio lleno, haciendo referencia a ese refrán de Santo, que me dejen como estoy, creo que no es ni malo", en referencia a dejar igual el mismo sistema de financiación.

Noticias relacionadas y más

El vicepresidente ha mostrado su "gran preocupación" por el contenido del Real Decreto estatal del sistema de financiación, calificándolo como un asunto que "no es una broma". Según ha denunciado, la normativa pretende utilizar recursos que son "derechos de los canarios" para cubrir acciones que no benefician directamente a quienes residen en el archipiélago. En esta misma línea, Casimiro Curbelo ha lamentado que en Madrid siempre exista la "tentación de mezclar" el REF con la financiación autonómica, independientemente del color político.

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