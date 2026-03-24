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El Mediador de Senegal visita Canarias para fortalecer la cooperación en migración

Demba Kandji visita La Palma, El Hierro y Tenerife para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en derechos ciudadanos y migración

Un joven y un menor tras su llegada a El Hierro en cayuco

Un joven y un menor tras su llegada a El Hierro en cayuco / EFE

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Diputada del Común de Canarias, Dolores Padrón, junto con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, recibieron al Mediador de la República de Senegal, Demba Kandji, en La Palma, en el marco de una visita oficial organizada por la institución senegalesa.

El viaje, que se desarrolla desde este martes hasta el 27 de marzo, busca fomentar el intercambio de buenas prácticas entre ambas instituciones y analizar cuestiones relacionadas con la migración en territorios de tránsito como Canarias. También se prevé explorar posibles proyectos de colaboración, incluyendo la iniciativa Ño Far, en el marco de los programas europeos Interreg.

En La Palma, Kandji mantuvo encuentros de trabajo con Padrón y su equipo, y realizó visitas institucionales al Cabildo Insular, a la Dirección Insular de la Administración General del Estado y al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. En El Hierro, la agenda incluye un encuentro con el Cabildo y la visita a un centro de protección de menores.

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La agenda en Tenerife contempla reuniones en la Presidencia del Gobierno de Canarias con el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, así como en el Parlamento de Canarias con su presidenta, Astrid María Pérez Batista. Además, Kandji participará en la grabación de un podcast con Mba Bee Nchama, secretario de la Fundación FÜNDEC.

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