La Policía Nacional lo confirma: la estafa que puede vaciar las cuentas bancarias de los canarios en minutos a través de un SMS

Los ciberdelincuentes siguen actuando y con el avance de las tecnologías las estafas cada vez son más creíbles. La Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales, también a los canarios, sobre una serie de engaños conocidos como "relay attack", un fraude que puede vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas en cuestión de minutos.

Esta estafa, al igual que otras, empiezan preocupan a la víctima y luego se gana su confianza mediante una persona que aparentemente piensa ayudarla. Sin embargo, todo forma parte del plan.

Cómo funciona la estafa

El engaño comienza cuando la víctima recibe un SMS haciéndose pasar por su entidad bancaria, "alertando de un supuesto inicio de sesión o de un cargo no autorizado", explica la Policía Nacional. En ese mismo mensaje, facilitan un número de teléfono para que contactes con ellos y `soluciones´ el problema. Sin embargo, al realizar la llamada, le atiendo un falso empleado del banco "para que canceles esta supuesta operación". En cambio, el objetivo es obtener los datos "de manera fraudulenta".

Tecnología NFC

"El falso empleado te enviará un mensaje por WhatsApp para que te descargues una aplicación y te pedirá que acerques tu tarjeta de débito o de crédito al móvil para que esta pueda leer los datos". De esta manera, mediante tecnología NFC "consiguen robar los datos de tu tarjeta"

Una vez hayan conseguido la información necesaria, la facilitan la información a una tercera persona "que se encuentra en el cajero del banco preparado para extraer todo tu dinero", asegura la Policía Nacional.

Consejos de la Policía Nacional

Par evitar ser víctima de estos fraudes, se recomienda seguir las recomendaciones que proporcionan los agentes:

Desconfía de las llamadas inesperadas : el banco nunca va a solicitarte datos personales ni claves bancarias por teléfono.

: el banco nunca va a solicitarte datos personales ni claves bancarias por teléfono. Descarga solo apps oficiales: nunca accedas a enlaces sospechosos, utiliza siempre plataformas seguras y oficiales.

Las autoridades recuerdan que los ciudadanos nunca debe compartir datos personales o claves bancarias mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto. Además, insisten en denunciar cualquier intento de estafa para que la Policía Nacional puede poner en marcha una investigación, frenar cualquier tipo de fraude y alertar al resto de sociedad.