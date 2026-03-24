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Consecuencias en el Archipiélago por la crisis bélica en Irán

Riesgo turístico en Canarias por la guerra: más caro y estancias más cortas

El alojamiento medio en las Islas cae de nueve noches a una semana

La consejera Jéssica de León interviene desde su escaño en la sesión de control del Parlamento.

La consejera Jéssica de León interviene desde su escaño en la sesión de control del Parlamento. / Europa Press

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Canarias entra en zona de riesgo turístico por la crisis bélica internacional. El encarecimiento de los combustibles, la pérdida de poder adquisitivo en Europa y la creciente inestabilidad geopolítica amenazan con pasar factura al gran motor económico de las Islas: los turistas pagarán más y se quedarán menos días.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, puso este martes en el Parlamento cifras al incipiente deterioro: la estancia media ha caído de 9,3 noches a apenas una semana, un retroceso que golpea de frente al gasto y enciende las alarmas del sector.

"Destino refugio"

A ese problema se une el encarecimiento del transporte aéreo. Un golpe directo al bolsillo del turista que amenaza con frenar la demanda en plena fragilidad de los mercados emisores.

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Pese a ello, De León insiste en que Canarias es un "destino refugio" antes las turbulencias bélicas internacionales y que la próxima Semana Santa mantiene cifras positivas, con un leve aumento del 2,4% en la capacidad aérea internacional, aunque el mercado nacional cae un 3%. Con todo, el balance global apenas crece un 0,9%, confirmando que existe una desaceleración latente.

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