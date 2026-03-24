Therese descarga 63,6 litros en Roque de los Muchachos y desploma las temperaturas en Izaña

La borrasca Therese sigue dejando huella en Canarias y los datos recogidos a primera hora de este martes reflejan sus efectos en las islas. La imagen meteorológica de la mañana de martes combina lluvias importantes, temperaturas muy bajas en zonas altas y viento con rachas destacadas. Entre todos los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), destacan dos valores: los 63,6 milímetros acumulados en Roque de los Muchachos, en La Palma, y la mínima de 1 grado en Izaña, en Tenerife.

El mayor volumen de lluvia se ha registrado en la estación de Roque de los Muchachos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con esos 63,6 litros por metro cuadrado acumulados hasta las 08.30 horas. Por detrás aparecen varios puntos de Gran Canaria, donde también se han contabilizado valores relevantes: 39,0 milímetros en San Bartolomé de Tirajana, Cuevas del Pinar; 31,8 en Arucas; 30,8 en Las Tirajanas; y 30,2 en Lomo Pedro Alfonso.

El termómetro se desploma en Izaña

La temperatura más baja se ha registrado en Izaña, donde el termómetro ha caído hasta 1 grado. Muy cerca quedaron otras estaciones de alta montaña, como La Orotava, Cañadas del Teide, con 1,1 grados, y Roque de los Muchachos, con 1,2 grados. También entre las mínimas más bajas de esta mañana de martes figuran Vega de San Mateo, con 5,2 grados, y Vallehermoso, Alto Igualero, con 6,4 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas, las más altas se han medido en La Graciosa, con 19,6 grados; Mogán, Puerto y Lanzarote Aeropuerto, ambas con 18,8 grados; y San Sebastián de La Gomera y Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal, con 18,4 grados.

Rachas de viento de hasta 59 kilómetros en varias Islas

El viento también ha tenido protagonismo durante la mañana. La velocidad máxima sostenida más alta se ha registrado en La Palma Aeropuerto y en Maspalomas, con 35 km/h en ambos casos. Les siguen La Graciosa, con 33 km/h, y las estaciones de Haría y Puerto de Corralejo, con 32 km/h.

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Más llamativas han sido las rachas máximas. La más fuerte se ha alcanzado en Vega de San Mateo, con 59 km/h. Después aparecen La Palma Aeropuerto, con 54 km/h; El Pinar, La Dehesa, con 52 km/h; y dos estaciones de Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal y Plaza de la Feria, ambas con 49 km/h.