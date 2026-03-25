Binter ofertará 198.000 plazas para viajar entre Islas en Semana Santa
Entre el 27 de marzo y el 6 de abril la aerolínea programa 5.800 plazas de refuerzo en el Archipiélago
Entre el 27 de marzo y el 6 de abril, Binter ha programado 48 vuelos extra para poner a disposición de sus clientes 5.864 plazas de refuerzo en Canarias en las rutas más demandadas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los pasajeros durante la Semana Santa.
Esos días la aerolínea operará en sus rutas interinsulares un total de 2.640 vuelos, con una oferta de 197.750 asientos. De mayor a menor, los días con refuerzo operativo serán el 1 de abril, que coincide con el Miércoles Santo, con 44 vuelos adicionales, lo que supone un 20% más que una semana normal; el domingo 5, con 30 vuelos más (+12%); el viernes 27, con 24 (+10%); y el sábado 28, con 22 extra (+10%).
Por rutas, en los enlaces con Tenerife Norte Binter ha programado 46 vuelos y 4.030 plazas adicionales con Lanzarote; 34 vuelos y 2.924 plazas con Fuerteventura y 4 vuelos y 292 asientos con El Hierro. En las conexiones con el Aeropuerto de Gran Canaria la aerolínea ha agregado 22 vuelos y 2.536 plazas con La Palma, 14 vuelos y 1.680 asientos con Lanzarote, 12 vuelos y 856 plazas con Tenerife Sur y 12 vuelos y 860 asientos con El Hierro.
Los billetes ya se pueden adquirir a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.
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