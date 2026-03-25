CaixaBank habilita una línea de apoyo de 100 millones para la ayuda de los afectados por Therese en Canarias

Therese en Canarias, la borrasa "histórica" según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), está provocando importantes daños en numerosos municipios del Archipiélago, así como pérdidas materiales en viviendas, infraestructuras, explotaciones agrícolas y ganaderas. Frente a este episodio de lluvias y viento intenso CaixaBank ha habilitado un plan de medidas de apoyo por valor de 100 millones de euros para aquellos afectados por el temporal.

Una primera línea de apoyo se destinará a ofrecer a las personas afectadas soluciones financieras adaptadas para afrontar los daños en viviendas, vehículos y otros bienes personales, con el objetivo de proporcionar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades derivadas del temporal. En cuanto a las incidencias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha gestionado un total de 163 desde el pasado viernes, 20 de marzo. Mientras tanto, en el norte de Tenerife, la zona más afectada en las últimas horas, se registraron casi 600 incidencias durante la pasada madrugada, especialmente en municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza.

Para autónomos y microempresas, CaixaBank, a través de MicroBank –su banco socia–, ha activado una línea de emergencia específica para cubrir los daños y facilitar el acceso rápido a las compensaciones. Esta financiación cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), en el marco del programa de garantía InvestEU (RRF).

La entidad ha puesto en marcha una tercera línea de apoyo a través de AgroBank, su división especializada en el sector agroalimentario, destinada a atender a las explotaciones y cultivos afectados. Esta financiación en condiciones especiales, con hasta tres años de carencia, permite a los productores afrontar los daños ocasionados por las precipitaciones y rachas de viento, y anticipar ayudas e indemnizaciones para rehabilitar sus instalaciones y recuperar la actividad lo antes posible.

En paralelo, Segurcaixa Adeslas ha habilitado un teléfono gratuito y exclusivo (900 103 500) para los clientes con pólizas en las zonas afectadas, con el objetivo de que puedan ser atendidos de forma preferente.

Las medidas ya están disponibles en sus oficinas

Además, desde la Dirección Territorial de CaixaBank en Canarias se ha trabajado en las últimas horas para que los afectados puedan acceder a estas medidas que ya están disponibles a través de la red de oficinas de la entidad. “Queremos estar cerca de todas las personas que se han visto afectadas por la borrasca en las Islas para brindarles nuestro apoyo en estos momentos de dificultad y garantizar la continuidad de su actividad”, ha señalado el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso.

La entidad también está en contacto con las administraciones públicas del Archipiélago para explorar vías de colaboración que permitan apoyar a los municipios afectados, tanto desde el punto de vista financiero como social.