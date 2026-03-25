Canaria despega hacia una estrategia aeroespacial

Canarias acerca la Estrategia Aeroespacial Canaria a los agentes del sector en uno de los principales encuentros de la industria aeroespacial, la feria Xponential Europe, que se celebra estos días en Düsseldorf, Alemania en una acción coordinada por la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias.

Esta feria reúne a los líderes europeos referentes en sistemas de navegación aérea no tripulada, facilitando la colaboración entre la industria, la academia y los organismos reguladores, para dar forma al futuro de la movilidad autónoma. "La Estrategia Aeroespacial Canaria es la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para impulsar el sector aeroespacial y la asistencia a esta importante encuentro de la industria es una oportunidad para visibilizar las capacidades de Canarias en este sector estratégico", ha señalado el director general, David Pérez-Dionis.

Participa también el Parque Tecnológico de Fuerteventura que es uno de los referentes desarrolladores de esta industria en Canarias, posicionando a Fuerteventura como el epicentro de la innovación. Es por esto que el eje central de la propuesta canaria en Alemania es el Canarias Stratoport for HAPS & UAS, ubicado en Fuerteventura. Esta infraestructura, única en su clase, permite el despegue y aterrizaje de sistemas no tripulados de gran envergadura (UAS) y pseudosatélites de gran altitud (HAPS).

La monitorización medioambiental

En el marco del Canarias Geo Innovation Program 2030, la delegación ha presentado los avances en observación de la Tierra y monitorización medioambiental, demostrando que las islas ofrecen una capacidad logística sin parangón para la gestión de emergencias, vigilancia costera y biodiversidad.

Además, los profesionales del área de Invertir en Canarias de Proexca participan apoyando la estrategia de diversificación de la economía del archipiélago a través de las diferentes reuniones que están manteniendo estos días con inversores en aras de generar empleo de calidad en las islas y una mayor sostenibilidad económica y ambiental.

Para ello, se llevarán a cabo desde ayer y hasta mañana diferentes encuentros para contar las capacidades con las que cuenta Canarias para el desarrollo de este sector, que la convierten en uno de los territorios más aventajados para el impulso de la industria aeroespacial, como la ubicación geoestratégica, las condiciones meteorológicas, las infraestructuras científicas, la conectividad o los incentivos fiscales. Se trata de posicionar a Canarias como un hub global y "sandbox" (banco de pruebas) para sistemas de navegación aérea no tripulada, aprovechando sus condiciones únicas.

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Además, la delegación de Proexca en Alemania asistirá a diversas y relevantes conferencias como Drone Show Xponential Europe, Xponential Europe Conference y Alpha Robotics at Xponential Europe, entre otras. Canarias da así su mejor versión en el stand del pabellón de España con la colaboración del ICEX - Instituto de Comercio Exterior de España.