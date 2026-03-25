Chubascos ocasionales y viento moderado: así será el tiempo en Canarias este miércoles, según la Aemet
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con probables chubascos dispersos, mientras que en las islas centrales predominarán los intervalos nubosos
Canarias continuará este miércoles bajo un tiempo inestable por la influencia de los restos de la borrasca Therese. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada con chubascos ocasionales en varias islas, que en algunos casos podrán ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta. El escenario más delicado volverá a concentrarse en las islas de mayor relieve, donde la combinación de nubosidad, lluvia y viento seguirá marcando el día.
Según el pronóstico oficial, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos de nubes medias y altas, con probables chubascos dispersos y ocasionales. La AEMET añade además que no se descarta alguna tormenta aislada en el entorno, lo que deja abierta la puerta a una jornada variable también en las islas orientales, aunque con menor intensidad que en las occidentales.
La Palma concentra la previsión más adversa
La isla que aparece con una previsión más complicada es La Palma. En sus cumbres y en las vertientes norte y este, las precipitaciones podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta durante la madrugada, de acuerdo con el parte de la Aemet. Además, los avisos meteorológicos activos de la agencia recogen riesgo por tormentas en varias zonas de La Palma, incluidas las cumbres y los sectores este y oeste de la isla.
Qué se espera en el resto del Archipiélago
En las islas centrales predominarán los intervalos nubosos, mientras que en el resto de islas dominarán más bien los cielos nubosos, con probables chubascos ocasionales y sin descartar alguna precipitación localmente fuerte. En otras palabras, la lluvia no desaparecerá de Canarias este miércoles, aunque su intensidad será desigual según la isla, la altitud y la orientación del terreno.
Viento moderado
El viento también formará parte del panorama meteorológico de este miércoles. La previsión habla de viento moderado, con intervalos de fuerte en zonas de las islas montañosas expuestas al alisio. Esto puede notarse con más claridad en áreas abiertas, cumbres, laderas orientadas al nordeste y carreteras elevadas, donde la sensación térmica suele empeorar cuando coinciden lluvia y aire en movimiento.
En la provincia oriental, la AEMET añade además que el viento soplará del suroeste con algún intervalo fuerte durante la primera mitad del día, antes de tender a flojo por la tarde. Esa evolución puede influir en la distribución de la nubosidad y en el comportamiento de los chubascos, sobre todo en las islas más abiertas al flujo dominante
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