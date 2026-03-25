De 80 a 200 euros de multa: el duro castigo que reciben conductores por no respetar la normativa de tráfico durante la borrasca Therese en Canarias

La borrasca Therese sigue su paso por las Islas Canarias y con ella los conductores deben extremar la precaución para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras del archipiélago. Sin embargo, surge una duda entre ello, ¿hay que utilizar la baliza V16 durante el temporal?

La baliza V16 entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026 con el objetivo de reducir el número de atropellos cuando los conductores salían de sus vehículos para colocar los triángulos de emergencia.es un dispositivo de emergencia.

¿Hay que colocar la baliza durante la borrasca Therese?

La baliza V16 se ha convertido en la gran protagonista de la seguridad vial este 2026, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. En días de baja visibilidad, como los que ha dejado Therese en zonas de Canarias, este dispositivo es fundamental. Debe colocarse en la parte más alta del vehículo para ser vistos a gran distancia en caso de avería o accidente sin tener que bajar del coche, un riesgo que se dispara con el pavimento deslizante de estos días.

La Provincia

Este dispositivo de emergencia debe estar homologada y conectada a la DGT 3.0. No llevar la baliza supone una sanción de 80 euros, ya que durante estos días es fundamental para alertar al resto de conductores. Este dispositivo debe colocarse en cualquier tipo de vía, ya que su uso no depende de eso, sino de los vehículos que hayan quedado detenidos por avería o accidente en las carreteras

Además, desde la DGT recuerdan que "la V16 Conectada no es un sistema de aviso a los servicios de emergencia o eCall. Por tanto, en la medida de lo posible, será el propio conductor el que tendrá que dar la voz de alarma sobre su incidente, desde su teléfono móvil o sistema eCall, si dispone de él. En este sentido, hay que dejar claro que la baliza solo transmite la posición exacta de nuestro vehículo al objeto de evitar siniestros viales, pero no recoge ni emite información personal nuestra ni de nuestro vehículo".

¿Resiste el dispositivo de emergencia a las lluvias?

Las balizas V16 cuenta con un nivel de protección IP54 de protección antipolvo y lluvia, lo que significa que están preparadas para soportar salpicaduras y lluvia ligera, pero no intensa como la que está afectando al archipiélago. Cuando las precipitaciones son fuertes, pueden afectar a su funcionamiento. Según los códigos IP de la baliza, es capaz de soportar chorros de agua a un promedio de 10 litros por minuto, una presión de 80-100 kN/m² durante 5 minutos como mínimo.

Luces de emergencia

La baliza V16 es fundamental, pero no reemplaza a los warnings, sino que ambos sistemas deben utilizarse conjuntamente para alertar al resto de conductores. En caso de avería, accidente o inmovilización del vehículo, los conductores deben activar los cuatro intermitentes, el triángulo rojo del salpicadero, para alertar al resto de usuarios que circulan por la vía.

Estas luces son más visibles que el dispositivo de emergencia incorporado este año, y, por lo tanto, son el primer aviso visual para los usuarios que circulan por a vía y se aproximan al vehículo, especialmente cuando la visibilidad es reducida por la borrasca.

Estas son las multas que te pueden poner por utilizar mal los warning del coche / neomotor

La clave está en utilizar conjuntamente los dos dispositivos de emergencia, ya que ambas señalización ayudan a los conductores a reaccionar a tiempo.