Contraste meteorológico en Canarias: la Aemet avisa de nubosidad con lluvias débiles en el norte y viento intenso en el sur
La Aemet mantiene el aviso por alisios fuertes en varias islas, con rachas muy intensas en vertientes expuestas
En Gran Canaria, el jueves estará marcado por el contraste habitual: nubosidad en el norte con lluvias débiles en medianías y ambiente más despejado en el resto de la isla. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque las máximas podrían descender ligeramente en el norte. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 18 y los 21 grados.
El viento será uno de los protagonistas, con alisios moderados que presentarán intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.
Panorama en el resto del archipiélago
La situación será muy similar en el conjunto de Canarias. En Tenerife, el norte permanecerá nuboso con posibles lluvias débiles, mientras que el resto tendrá más claros y viento intenso.
En La Palma, La Gomera y El Hierro, se repetirán las nubes en el norte con precipitaciones débiles y cielos más despejados al sur.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos nubosos con apertura de claros y baja probabilidad de lluvias.
En el mar, en todas las islas predominará el viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con intervalos de 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
- La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
- Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- ¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
- Dinko Horkas: el número uno de la UD Las Palmas y la próxima gran venta por diez millones
- La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán
- Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal