Contraste meteorológico en Canarias: la Aemet avisa de nubosidad con lluvias débiles en el norte y viento intenso en el sur

En Gran Canaria, el jueves estará marcado por el contraste habitual: nubosidad en el norte con lluvias débiles en medianías y ambiente más despejado en el resto de la isla. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque las máximas podrían descender ligeramente en el norte. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 18 y los 21 grados.

El viento será uno de los protagonistas, con alisios moderados que presentarán intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Panorama en el resto del archipiélago

La situación será muy similar en el conjunto de Canarias. En Tenerife, el norte permanecerá nuboso con posibles lluvias débiles, mientras que el resto tendrá más claros y viento intenso.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, se repetirán las nubes en el norte con precipitaciones débiles y cielos más despejados al sur.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos nubosos con apertura de claros y baja probabilidad de lluvias.

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En el mar, en todas las islas predominará el viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con intervalos de 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.