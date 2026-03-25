Cristina Valido reprocha a Pedro Sánchez falta de transparencia en la gestión de la crisis en Irán
La portavoz de Coalición Canaria critica que el Ejecutivo no haya contactado con los grupos parlamentarios en 30 días y advierte sobre el olvido de las Islas en el nuevo decreto anticrisis
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reprochado hoy directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su falta de transparencia en la gestión de la crisis en Irán. Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, la portavoz nacionalista ha censurado que, tras casi un mes desde el inicio del conflicto, el Ejecutivo no haya mantenido ni un solo contacto con los representantes de la soberanía popular para ofrecer información de primera mano.
Valido ha afeado al presidente que los grupos parlamentarios hayan tenido que seguir la posición oficial de España a través de la televisión, la radio o la prensa. "Contar con el apoyo, aunque fuera de una parte de este Congreso, sería mucho más útil y haría mucho más fuerte su posición en cualquier escenario exterior", ha advertido la diputada desde la tribuna del hemiciclo.
El impacto humano y la "complicidad" del silencio
En un discurso marcado por el rechazo absoluto a la violencia, la representante canaria ha reafirmado el "no a la guerra" de su formación y ha descrito los conflictos bélicos como "el mayor fracaso del ser humano". Valido ha cuestionado la falta de empatía global y ha alertado sobre el desplazamiento humano masivo que provocará este nuevo escenario bélico, un drama que Canarias conoce bien debido a la crisis migratoria en la ruta atlántica.
Además, ha aprovechado su turno de palabra para señalar la hipocresía de centrar el foco mediático solo en ciertos territorios mientras se ignora al continente vecino. "Hay otros conflictos bélicos en el mundo, especialmente en África, a los que el Congreso no les dedica ni un segundo", ha denunciado la parlamentaria canaria.
El decreto anticrisis olvida la singularidad canaria
En el plano económico, la portavoz de CC ha mostrado su malestar por el último decreto planteado por el Estado para paliar los efectos de la guerra, que se vota mañana. Valido ha lamentado que las medidas principales se basen en reducciones del IVA que no son aplicables en el Archipiélago. "Una vez más, se han olvidado", ha sentenciado, recordando que recientemente el propio ministro de Economía se comprometió a tener en cuenta la realidad de las islas en cada decreto.
Finalmente, la diputada ha trasladado a Sánchez la inquietud que genera en Canarias la creciente "amistad, presencia e inversión" de Estados Unidos e Israel en Marruecos. Según Valido, la confrontación directa con mandatarios de este perfil preocupa especialmente en las islas, ya que estos países "se están instalando con fuerza" en el país vecino y sus decisiones pueden afectar directamente a la estabilidad de la región canaria.
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