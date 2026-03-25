La DGT lo confirma: los conductores canarios se enfrentan a multas de 200 euros por no revisar este elemento clave antes de viajar en Semana Santa

La Guardia Civil ha comenzado a concienciar a los conductores de que deben revisar el estado de los vehículos antes de iniciar desplazamientos largos durante la Semana Santa 2026. "Antes de salir, dedica tiempo a tu vehículo".

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante la Semana Santa. Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, el viernes 27 de marzo arranca la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa y durará hasta el 6 de abril que es festivo en siete comunidades autónomas.

Elementos imprescindibles en los vehículos para Semana Santa

Las autoridades recuerdan a los conductores que hay una serie de elementos fundamental que hay que llevar en los veh´cisulos en todos los desplazamientos, ya sean cortos o largos. La normativa exige que todos los vehículos estén preparados para responder antes una emergencia. Para ello, es imprescindible que cuenten con:

Circular con los limpiaparabrisas en mal estado puede conllevar sanciones de 80 euros, pero si el sistema no funciona los agentes pueden inmovilizar el vehículo.

Una rueda de repuesto o un kit de reparación.

Chaleco reflectante

Sistema de señalización V-16

Herramientas básicas para el cambio de neumático

La baliza V16 es obligatoria durante los desplazamientos de Semana Santa / neomotor

Los conductores que no cuenten con alguno de estos elementos o se encuentren en mal estado se exponen a sanciones de 200 euros, sin pérdida de puntos del carné de conducir. Circular con los limpiaparabrisas en mal estado puede conllevar sanciones de 80 euros, pero si el sistema no funciona los agentes pueden inmovilizar el vehículo.

Los neumáticos son la base del vehículo

En estos casos, las multas oscilan entre 90 y 200 euros, pudiendo aumentar en función de las ruedas dañadas.

Neumáticos no homologados: circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda

circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa Neumáticos diferentes en el mismo eje: una infracción que supone una multa de 150 euros por rueda.

una infracción que supone una multa de Neumáticos muy desgastados: el dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave.

el dibujo debe tener como mínimo una , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta porque se considera una Neumáticos en mal estado: vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado. Esta infracción también se considera grave y supone sanciones de 200 euros.

Aunque ni el Código de Circulación ni la DGT contemplan sanciones por no llevar la presión adecuada en los neumáticos, los agentes insisten en la importancia de revisar la presión cuando se van a realizar desplazamientos largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado, poniendo en peligro la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.

La Guardia Civil recuerda que el objetivo de la campaña de Semana Santa 2026 no es sancionar a los conductores, sino concienciar de que la prevención es la clave para evitar accidentes de tráfico. Además de que extremar la precaución es muy importante para garantizar tanto para propia seguridad vial como la del resto de usuarios que circulan por la vía.