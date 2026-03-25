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DIRECTO | La borrasca Therese en Canarias: Desalojan a 40 vecinos de Ayagaures ante el riesgo de desborde de la presa, carreteras cortadas y clases suspendidas
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mantiene el horario lectivo y el servicio de comedor este martes por la mañana en todos los centros educativos de Gran Canaria con el objetivo de evitar desplazamientos e incidencias
Gran Canaria ha elevado al nivel 2 la situación de emergencia ante la intensidad de las lluvias registradas en las últimas horas, una situación que ha activado un amplio despliegue de los servicios de emergencia y permite solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A este escenario se suma ahora la situación en Ayagaures, donde la presa comenzará a soltar agua en las próximas horas, con evacuaciones preventivas previstas en las zonas próximas al cauce. Sigue en este directo el minuto a minuto de una jornada marcada por barrancos crecidos, carreteras cortadas y la evolución del temporal en toda Canarias.
Javier Bolaños
Borrasca Therese: coches cubiertos de agua, aulas vacías y atascos en las carreteras del Norte
La borrasca se mudó con fuerza hacia el Norte. Una lluvia intensa y persistente inundó este martes garajes y coches que estaban aparcados en el interior, desbordó barrancos, obligó a cortar numerosas carreteras del interior y ocasionó retenciones kilométricas en las vías principales desde primera hora de la mañana, dejando a los estudiantes de Arucas y Firgas sin clases, además de ocasionar el cierre de edificios públicos municipales en pueblos como Moya. La jornada causó muchos desperfectos, aunque sin daños personales, acumulando todavía más agua sobre una tierra ya de por sí empapada durante todo el invierno, y paisajes de cascadas casi inéditos.
Paula Quintero Delgado
Regreso a casa con escolta: así acompañan guardias civiles y policías a los vecinos aislados del Barranco de Arguineguín
A primera hora de este martes, en Las Crucitas, el sur de Gran Canaria seguía teniendo el color del barro. La GC-505, herida por la borrasca Therese, aparecía marcada por las cañas, los restos de vegetación y los sedimentos que el barranco de Arguineguín había ido arrancando y transportando a su paso. El agua había invadido la carretera hasta hacerla desaparecer por tramos, desdibujando la frontera entre el asfalto y el cauce. Allí comenzaba un operativo inédito: un sistema de convoyes para permitir la entrada y salida de los vecinos atrapados en los barrios altos de Mogán. La escena se repetía con una mezcla de paciencia y necesidad. Coches alineados, ventanillas bajadas, conversaciones entrecortadas y la vista fija en los agentes que ordenaban cada salida. Dos vehículos de la Guardia Civil abrían y cerraban la comitiva; dos motocicletas vigilaban los laterales, mientras otros efectivos reforzaban los puntos de partida y llegada. Aunque inicialmente estaban previstos tres convoyes, la realidad del día fue otra: subieron y bajaron durante horas, a medida que se reunían entre diez y quince coches, con uno, dos o tres ocupantes, porque la urgencia no cabía en un horario cerrado.
El rebose de La Sorrueda hace correr el cauce de Tirajana
Un derrumbamiento en Guayadeque fue uno de los incidentes más importantes de los municipios del sureste.
Siete días de temporal en Gran Canaria: 32 presas desbordadas y 20 carreteras cerradas
La jornada más dura del paso de la borrasca obliga a activar a la UME, deja una decena de poblaciones aisladas o evacuadas y 152 litros de agua por metro cuadrado en Bañaderos
Desalojan a 40 vecinos de Ayagaures ante el riesgo de desborde de la presa
El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado el desalojo de 40 vecinos de Ayagaures, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, por la situación de riesgo provocada por la borrasca Therese. La presa de Ayagaures se encuentra a solo 42 centímetros del desborde, según la última información, lo que ha llevado a extremar las medidas de precaución en la zona.
La evacuación se centra en las viviendas situadas junto al cauce del barranco, el área de mayor peligro ante un posible alivio de agua.
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Coches cubiertos de agua, aulas vacías y atascos en las carreteras del Norte
La costa de Arucas, Moya y Firgas sufren los mayores desastres tras las abundantes lluvias
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Ante la situación en Mogán, la Guardia Civil realizó nueve convoyes, evacuando a 330 personas y 214 vehículos, incluyendo el auxilio a un hombre con un posible infarto
Fataga y Arteara, aisladas por la lluvia y la crecida del barranco en la jornada más complicada del temporal en el sur
La borrasca Therese provocó el cierre de carreteras y el confinamiento preventivo de la población en zonas de Gran Canaria, con especial afectación en Fataga y Arteara, según informaron las autoridades
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