DIRECTO | La borrasca Therese en Canarias: Desalojan a 40 vecinos de Ayagaures ante el riesgo de desborde de la presa, carreteras cortadas y clases suspendidas

A primera hora de este martes, en Las Crucitas, el sur de Gran Canaria seguía teniendo el color del barro. La GC-505, herida por la borrasca Therese, aparecía marcada por las cañas, los restos de vegetación y los sedimentos que el barranco de Arguineguín había ido arrancando y transportando a su paso. El agua había invadido la carretera hasta hacerla desaparecer por tramos, desdibujando la frontera entre el asfalto y el cauce. Allí comenzaba un operativo inédito: un sistema de convoyes para permitir la entrada y salida de los vecinos atrapados en los barrios altos de Mogán. La escena se repetía con una mezcla de paciencia y necesidad. Coches alineados, ventanillas bajadas, conversaciones entrecortadas y la vista fija en los agentes que ordenaban cada salida. Dos vehículos de la Guardia Civil abrían y cerraban la comitiva; dos motocicletas vigilaban los laterales, mientras otros efectivos reforzaban los puntos de partida y llegada. Aunque inicialmente estaban previstos tres convoyes, la realidad del día fue otra: subieron y bajaron durante horas, a medida que se reunían entre diez y quince coches, con uno, dos o tres ocupantes, porque la urgencia no cabía en un horario cerrado.