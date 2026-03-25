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DIRECTO | La borrasca Therese en Canarias: Desalojan a 40 vecinos de Ayagaures ante el riesgo de desborde de la presa, carreteras cortadas y clases suspendidas

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mantiene el horario lectivo y el servicio de comedor este martes por la mañana en todos los centros educativos de Gran Canaria con el objetivo de evitar desplazamientos e incidencias

Presa de Ayagaures y Barranco de Tirajana (24/03/2026)

Presa de Ayagaures y Barranco de Tirajana (24/03/2026)

Andrés Cruz

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

Víctor de Castro

Gran Canaria ha elevado al nivel 2 la situación de emergencia ante la intensidad de las lluvias registradas en las últimas horas, una situación que ha activado un amplio despliegue de los servicios de emergencia y permite solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A este escenario se suma ahora la situación en Ayagaures, donde la presa comenzará a soltar agua en las próximas horas, con evacuaciones preventivas previstas en las zonas próximas al cauce. Sigue en este directo el minuto a minuto de una jornada marcada por barrancos crecidos, carreteras cortadas y la evolución del temporal en toda Canarias.

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