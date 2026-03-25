Educación convoca las oposiciones para maestros en Canarias: los aspirantes pueden presentar las solicitudes hasta el 24 de abril

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este miércoles la orden de convocatoria de las oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Maestros del Archipiélago. El plazo para que los aspirantes soliciten presentarse a las pruebas estará operativo desde este jueves, 26 de abril, y durante 20 días hábiles, es decir, hasta el 24 de abril.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, publicó el 20 de marzo la convocatoria, que este año asciende a 686, distribuidas entre las especialidades de Educación Infantil (110), lenguas extranjeras de Inglés (91) y Francés (23), Educación Física (65), Música (37), Pedagogía Terapéutica (120), Audición y Lenguaje (25) y Educación Primaria (215), correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024, de las cuales un diez por ciento se reserva para el turno de personas con discapacidad.

De esta forma, se establece la siguiente distribución por acceso: 69 plazas para el turno de reserva para personas con discapacidad y 617 plazas de ingreso para el turno general.

Oposiciones en todas las Islas

Cada aspirante, además, solo podrá presentarse a una especialidad. La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, explicó que la Consejería "ha introducido mejoras importantes en la organización del proceso para facilitar la asistencia, como la celebración del acto de presentación en todas las islas".

En este sentido, añadió que "también incorporan una nueva estructura de la prueba escrita, que se desarrollará en dos partes en la misma jornada, con el objetivo de hacer el proceso más claro y ordenado para las personas aspirantes".

Este acto, de carácter obligatorio, incluirá la entrega de la programación didáctica y la comunicación de las instrucciones para el desarrollo de las pruebas. Asimismo, la prueba escrita se desarrollará en dos momentos en la misma jornada: en horario de mañana se realizará el desarrollo del tema y, en horario de tarde, el supuesto práctico, que será leído posteriormente en llamamiento individual ante el tribunal. Las personas participantes podrán concurrir a una especialidad y solicitar su incorporación a listas de empleo en otra de las especialidades convocadas.