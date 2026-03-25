El Gobierno de Canarias utiliza el ES-Alert en La Gomera para confinar Valle Gran Rey por lluvias intensas

El Gobierno de Canarias ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de La Gomera para advertir del peligro por las lluvias asociadas a la borrasca Therese, que este miércoles están afectando con especial intensidad al municipio de Valle Gran Rey.

Se trata del segundo aviso de este tipo emitido por el Ejecutivo autonómico, después del enviado el martes durante las lluvias torrenciales que afectaron al norte y al área metropolitana de Tenerife.

Mensaje claro: evitar desplazamientos

En el aviso, Protección Civil insta a la población a evitar cualquier desplazamiento no esencial debido a las lluvias intensas que se registran en la zona.

El mensaje también es contundente al pedir a los vecinos que se confinen en sus viviendas y que eviten usar la carretera de salida del valle, así como no cruzar zonas inundadas ni accesos a barrancos.

Riesgo en barrancos y zonas inundables

La Dirección General de Emergencias recomienda además alejarse de los cauces de barranco y dirigirse a zonas altas en caso de encontrarse en áreas con riesgo de inundación. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene a toda la isla en aviso naranja, lo que implica un peligro importante por precipitaciones intensas.

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Las autoridades insisten en extremar la precaución ante un episodio que sigue evolucionando y que puede generar situaciones de riesgo en distintos puntos de la isla.