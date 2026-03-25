El INE lo hace oficial: la firma de hipotecas baja en Canarias durante 2026 por estos motivos

La crisis del mercado inmobiliario lleva meses dejando señales de agotamiento en Canarias, y una de las más claras es la caída en la firma de hipotecas en el archipiélago. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras en el conjunto de España la concesión de préstamos hipotecarios para vivienda ha aumentado, en las islas el número de operaciones ha descendido de forma notable respecto al mismo periodo del año anterior. Detrás de esta evolución influyen varios factores, desde el encarecimiento de la financiación hasta la pérdida de capacidad de compra de muchas familias.

Los datos del INE, recogidos también por EP Data, reflejan que en el conjunto del país las hipotecas sobre viviendas crecieron en torno a un 6,3%, al pasar de 37.890 a 40.273 operaciones, mientras que en Canarias la caída fue del 16,9%. En enero de 2026 se firmaron 1.447 hipotecas en las islas, frente a las 1.741 del mismo mes del año pasado. Aun así, el dato de este ejercicio sigue siendo uno de los más altos de los últimos años, solo por detrás de los mejores registros posteriores al frenazo que provocó la crisis del coronavirus.

Gráfico que muestra el importe de las hipotecas por Comunidades Autónomas.

El desplome de enero también responde a un efecto de corrección tras un 2025 especialmente activo, con cifras récord en compraventas. El mercado entra ahora en una fase de ajuste en la que se combina menor actividad con mayor prudencia por parte de compradores y entidades financieras.

Los datos muestran un gran cambio en las últimas décadas para Canarias

La magnitud de la caída se aprecia mejor al comparar la evolución de las hipotecas en los últimos 20 años. En enero de 2007, se alcanzó el máximo histórico de ese mes, con 6.588 préstamos firmados, en los meses previos al estallido de la gran crisis inmobiliaria. A partir de entonces comenzó un fuerte desplome: solo dos años después, en enero de 2009, la cifra se redujo hasta 2.421 hipotecas, lo que supone un descenso del 63,25%.

Fuente: EP Data (INE)

El dato más bajo para ese mes se registró en enero de 2013, cuando apenas se firmaron 918 préstamos. Incluso hace una década, en 2016, el número de hipotecas seguía por debajo de los niveles actuales, con 1.049 operaciones, lo que refleja con claridad el ciclo que ha atravesado este mercado.

Los motivos por los que baja la firma de hipotecas en Canarias

Esta caída en la concesión de los préstamos en la unión de varios motivos que han desembocado en esta situación. Primero, debemos tener en cuenta que estos datos son anteriores a la guerra de Oriente Medio, cuando los tipos de interés y el Euríbor estaban más estables, por lo que no son motivos directos de la caída.

El primer factor relevante que explica el desplome es directo: si se compran menos viviendas, se firman menos hipotecas. En enero, las operaciones de compraventa en Canarias cayeron cerca de un 22% interanual, lo que ha reducido automáticamente la necesidad de financiación. A esto se suma un cambio en el perfil del comprador. Una parte creciente de las viviendas que se venden en las islas no requieren hipoteca, ya que son adquiridas por inversores o compradores extranjeros que pagan al contado o financian la operación fuera de España. Esto reduce el volumen de préstamos registrados oficialmente.

Precios en máximos y acceso cada vez más difícil

El segundo gran problema es el encarecimiento sostenido de la vivienda. Canarias ha alcanzado máximos históricos, con precios medios que superan los 3.200 euros por metro cuadrado en 2026, tras subidas superiores al 10% en el último año.

Este incremento ha elevado la barrera de entrada para los compradores locales. Para acceder a una vivienda, se necesita disponer de aproximadamente un 30% del precio total (entre entrada e impuestos), una cifra que muchas familias no pueden asumir debido al desajuste entre salarios y coste de la vivienda. El resultado es claro, menos compradores solventes, menos operaciones y, en consecuencia, menos hipotecas.

Detrás de esta situación está la escasez de suelo disponible para construir. La limitada superficie urbanizable y la alta demanda han disparado los precios, afectando directamente al coste final de la vivienda. Su valor varía según la zona o la isla donde se pretenda comprar.

Tenerife y Gran Canaria: máxima presión

En las zonas más demandadas, como el sur de Tenerife o áreas residenciales de Gran Canaria, el suelo urbano puede superar los 500 €/m² e incluso acercarse a los 1.000 €/m² en ubicaciones premium. Esto encarece notablemente cualquier nueva promoción.

Lanzarote y Fuerteventura: alta demanda turística

El suelo disponible es muy limitado debido a la protección territorial. En municipios clave, los precios oscilan entre los 300 y 400 €/m², impulsados por el interés en viviendas turísticas.

La Palma, La Gomera y El Hierro: el mercado es más accesible

En estas islas el mercado es menos tensionado. El suelo urbano puede situarse entre 100 y 150 €/m², mientras que el suelo rústico puede encontrarse desde apenas 5 a 10 €/m², aunque con fuertes limitaciones para construir.

Un mercado que expulsa al comprador local

La combinación de precios elevados, escasez de oferta y presencia de inversores está provocando un fenómeno cada vez más evidente: la expulsión progresiva del comprador residente. Sin capacidad de ahorro suficiente ni acceso sencillo al crédito, muchas familias optan por posponer la compra o abandonarla por completo.

Además, la falta de obra nueva agrava el problema. Los promotores encuentran dificultades para iniciar proyectos por el coste del suelo y de la construcción, lo que reduce aún más la oferta disponible.

En este escenario, el futuro apunta a una estabilización de los tipos de interés, pero con un problema estructural sin resolver, la falta de vivienda asequible. Mientras no aumente la oferta y se contengan los precios, el acceso a la compra seguirá siendo limitado y la firma de hipotecas continuará bajo presión en Canarias.