Ni la lluvia ni los precios 'de susto' logran frenar a los turistas en Semana Santa

Las ganas de pasar unos días de vacaciones en Semana Santa son más fuertes que el mal tiempo y la subida de los precios de los hoteles. Las reservas de última hora que realizan de forma frecuente los residentes canarios en este periodo vacacional provocan que muchos de los establecimientos hoteleros del Archipiélago rocen el ‘lleno técnico’ en sus instalaciones para estos días. Con una ocupación que rondará el 90%, las empresas prevén unos resultados que sean similares a los del año 2025, que fue el más exitoso de la historia para la industria turística en la región.

«Las ocupaciones en nuestra temporada de invierno suelen ser máximas y en 2026 esperamos repetir los datos de la Semana Santa de 2025», expone José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT). Recalca que la ocupación de los alojamientos rondará el 90%, principalmente de turistas internacionales, pero en menor medida también de canarios que cada Semana Santa se trasladan a las zonas turísticas de las Islas para disfrutar de unos días de descanso.

En el caso de Gran Canaria, el aplazamiento de la Cabalgata del Carnaval de Maspalomas a este fin de semana –después de tener que ser suspendida por el mal tiempo– también favorecerá que el primer sábado y domingo de Semana Santa haya más demanda hotelera en el Sur. «Lo que hicimos los hoteleros fue trasladar las reservas a este fin de semana sin costes», explica Mañaricua, que reconoce que la borrasca sí que ha provocado algunas cancelaciones para esta semana, aunque para la próxima se esperan ocupaciones similares a las del año pasado.

Tenerife

En la provincia tinerfeña los datos son algo más conservadores. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), la ocupación en Semana Santa rondará el 80% en los establecimientos asociados. Las reservas están un punto por debajo de las vinculadas a este periodo vacacional el año pasado, aunque se prevé que cerrará por encima de los datos de 2025 –cuando se alcanzó una media de ocupación del 83%– gracias a las de última hora. Aunque algunos empresarios también apuntan que se han registrado cancelaciones motivadas por la borrasca Therese y el mal tiempo que se ha experimentado en los últimos días en Canarias.

Pero, si las previsiones no fallan, los hoteles estarán llenos hasta la bandera en Semana Santa a pesar de que el tiempo no ha acompañado en las últimas semanas, con lluvias y borrascas frecuentes que no han dejado a los huéspedes disfrutar del sol ni de las instalaciones a pleno rendimiento. Pero aún así, las ganas de vacaciones han sido más fuertes y los futuros huéspedes ya están mirando al cielo para pedir que la meteorología se porte bien en uno de los primeros periodos de descanso del año.

Las reservas no han disminuido a pesar de que lo que se tiene que desembolsar este año para pasar unos días alojado en un hotel es bastante más que en la Semana Santa de 2025. Las tarifas de los hoteles del Archipiélago están por las nubes y han marcado precios de récord. Por lo que disfrutar de este descanso se convierte en un lujo que no es accesible para muchas economías, sobre todo, para las familias del Archipiélago. De hecho, de media, el coste por noche en los hoteles de Canarias alcanzó los 157 euros en febrero. Los precios subieron el año pasado más del doble que la inflación y este año llevan el mismo camino con un incremento del 6,1% en dos meses frente al 2,1% del IPC. Pero esto no parece estar ahuyentando a los huéspedes, ni muchísimo menos.

Calendario

Aunque este año por efecto del calendario, la temporada alta en Canarias –que comprende desde el mes de noviembre hasta la Semana Santa– será 14 días más corta, porque mientras en 2025 finalizó el domingo 20 de abril, este año el último día será el 5 de abril. «La tarifa es esos 14 días será menor que el año pasado», valoró Mañaricua, lo que será un retroceso para los datos de la temporada y del cuarto mes del año.

De hecho, si se analizan las reservas efectuadas de billetes de avión –difundidas por Segittur– puede comprobarse que las de marzo se han incrementado un 10,5% respecto al año pasado. De la misma manera, precisamente por ese efecto del calendario que hará que la temporada alta finalice antes, las reservas para el mes de abril no se han incrementado respecto al ejercicio anterior. Según los datos publicados, el número de pasajeros que reservó un vuelo para viajar a Canarias es un 8,5% menor que en 2025.