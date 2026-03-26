Activan a la UME por las lluvias torrenciales de La Gomera
La Unidad Militar de Emergencias se despliega en La Gomera tras las fuertes lluvias, colaborando en la resolución de incidencias en Alajeró y Valle Gran Rey, donde se han registrado hasta 86 litros por metro cuadrado en 24 horas
Integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en el acuartelamiento de Los Rodeos (La Laguna), se van a desplegar en La Gomera con el objetivo de colaborar en la resolución de las incidencias acumuladas en las últimas horas debido a las lluvias torrenciales que se han registrado en los municipios de Alajeró, Valle Gran Rey y en otros puntos de la medianía del sur de la Isla: en algunos casos se han llegado a recoger hasta 86 litros por metro cuadrado en 24 horas.
Al igual que ocurrió en Gran Canaria hasta que el Cabildo solicitó hoy la retirada, el Gobierno de Canarias declaró la emergencia autonómica (nivel 2) por un riesgo elevado de inundaciones pluviales. Además de los refuerzos de la UME, que en unas horas van a desembarcar en San Sebastián de La Gomera, también se han movilizados recursos de la Policía Autonómica Canaria y de Protección Civil.
Por la mañana los vecinos recibieron en sus móviles un mensaje ES-Alert, el segundo que se activa en menos de 24 horas tras lo sucedido en Tenerife el martes por la noche, en el que se informaba de la intensidad de las lluvias. Al rato, las clases presenciales del turno de tarde-noche quedaron suspendidas. Hoy tampoco habrá actividad en las aulas para no exponer a los ciudadanos a riesgos innecesarios.
Entre las medidas que se tomaron ayer destaca la suspensión de las líneas 1, 6 y 8 de GuaguaGomera que operan con Valle Gran Rey, el corte del acceso a este municipio a la altura del túnel de Yorima (GM-1) y el cierre de una vía que une Paredes y Alajeró.
Un diluvio de incidencias
Más de un centenar de incidencias cayeron en cascada en tres horas, las mismas que se atendieron durante la semana que ha estado activa Therese: en Valle Gran Rey se cortó al tráfico la calle San Antonio (Guadá) y el barrio de La Vizcaína quedó aislado. En previsión de que se produjeran crecidas en los cauces de los barrancos se acordonó la Avenida Marítima y algunos tramos de La Playa y La Puntita.
Otra novedad a tener en cuenta afectó a la prohibición de circular por la GM-1 a su paso por Valle Gran Rey, una decisión que alteró la frecuencia del servicio interior de Fred. Olsen Express. El riesgo de inundaciones continuaba activo al cierre de esta información debido a la enorme cantidad de agua acumulada en la cuenca de los barrancos tras descolgarse por las laderas.
En La Gomera se dio ayer un fenómeno que la borrasca Therese ha replicado en otras islas. Y es que mientras en Alajeró y Valle Gran Rey caía la del pulpo [con más de 30 litros por metro cuadrado en una hora] en otros puntos no fue necesario usar el paraguas.
Destrozos en las otras Islas Verdes
La jornada de lluvias también afectó a La Palma y El Hierro. Las dos islas tuvieron fases de chubascos persistentes de media intensidad que dejaron un buen reguero de incidencias. En el caso de la Isla Bonita se tomaron medidas excepcionales durante la madrugada de ayer ante la inminente llegada de la borrasca Therese. Las mayores precipitaciones se registraron en El Roque de los Muchachos (105,4 mm a la hora) y Puntagorda (40,6 mm). «Hemos tenido picos importantes durante todo el día, pero los problemas se han concentrado en varios deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas de gran tamaño que han mantenido activos a los operarios durante buena parte de la jornada», señala el consejero de Obras Públicas, Servicios, Transportes y Seguridad del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, quien destacó un par de incidencias de gran calado en puntos de la LP-1 a su paso por Garafía y, sobre todo, la caída de una roca enorme en la zona conocida como Las Mimbreras. En el caso de la isla más meridional, los chubascos fueron generosos en La Frontera (90,4 mm a la hora), en El Pinar (39,6 mm) y en Malpaso (35,3 mm). En cuanto a los derrumbes, las cuadrillas insulares se emplearon a fondo en puntos de la HI-4, HI-50 y HI-500, donde se tuvo que habilitar un recorrido alternativo para acceder a Sabinosa.
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