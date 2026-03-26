La Aemet pronostica cielos nubosos y lloviznas dispersas en el norte de Canarias este viernes tras el paso de la borrasca Therese

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas y viento moderado de componente norte, con algún intervalo de fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como en el interior y vertiente sureste de Lanzarote y Fuerteventura, tras el paso de la borrasca Therese.

En el norte de las islas montañosas se espera cielo nuboso, sin descartar lloviznas dispersas, especialmente durante la madrugada. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos en el norte y oeste, y cielo poco nuboso en el resto de zonas.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza 4 o 5 en las islas occidentales y de componente norte de fuerza 4 o 5 en las orientales, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros, además de aguaceros y tormentas ocasionales, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Intervalos en el norte y oeste con apertura de claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con algún intervalo fuerte en la vertiente este donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Intervalos en el norte y oeste con apertura de claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento moderado de componente norte con algún intervalo fuerte en el interior y en Jandía, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 22

Las imágenes de la borrasca Therese a su paso por Gran Canaria (25/03/26) / Andrés Cruz

GRAN CANARIA

Cielos nubosos en el norte con lloviznas dispersas de madrugada y apertura de algún claro en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso de las mínimas en el interior. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste, donde, con baja probabilidad, podrán darse rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte con lloviznas dispersas de madrugada y mañana, abriéndose algún claro en horas centrales. Poco nuboso en el resto con algún intervalo en el sur por la tarde, sin descartar que pueda estar acompañado de lluvia débil durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso en la zona de cumbres. Probables heladas débiles en cumbres del Teide. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y fachada sureste del área metropolitana, donde, con baja probabilidad, podrán darse rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte con lloviznas dispersas durante la primera mitad del día e intervalos ocasionales en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas de interior. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste, así como en zonas altas, donde con baja probabilidad podrán darse rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 22

LA PALMA

Cielos nubosos en el norte y este con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 21

EL HIERRO

Cielos nubosos en el norte con lloviznas dispersas durante la primera mitad del día y apertura de algún claro en horas centrales. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en la vertiente sur. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en el extremo oeste, así como en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 12 15